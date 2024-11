La formazione reggina lascia la competizione per via di una peggiore differenza reti rispetto al Melito. Tra le big eliminata anche la Vigor Lamezia

Si sono giocate oggi pomeriggio i match validi per la terza giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Un'ultima giornata che ha decretato le squadre che si qualificano agli ottavi di finale della competizione.

In totale eliminate 8 squadre di Eccellenza, tra queste anche il Bocale campione in carica. La formazione di Cosimo Saviano ha infatti pareggiato 2-2 contro il Melito, chiudendo il girone 16 a 4 punti in classifica, in condominio proprio con il Melito, che per via di una migliore differenza reti passa il turno. Tra le big del massimo campionato regionale eliminate anche Rossanese, Castrovillari, Rende, Vigor Lamezia, Isola Capo Rizzuto, Ardore e Cittanova.

Tra le formazioni di Promozione qualificate Altomonte e Aek Crotone, che nella terza giornata dei triangolari hanno vinto fuori casa rispettivamente 1-0 contro il Cassano Sybaris e 2-1 con il Cotronei. Nel prossimo turno l’Altomonte affronterà il Trebisacce, mentre l’Aek se la vedrà con il Soriano. Agli ottavi anche DB Rossoblù- Amantea, Stilomonasterace-San Luca e Virtus Rosarno-Reggioravegnese. Quest’ultima squadra nella terza partita della fase a gironi ha superato per 5-3 il Val Gallico.

Tra le migliori 16 ci sarà anche la Dgs Praia Tortora prima nel girone 3 con 9 gol fatti e 0 subito. Nell’ultima giornata i tirrenici hanno battuto per 4-0 il Malvito e nella fase successiva della Coppa giocheranno il derby con la Paolana. Altro derby in programma sarà quello tra Gioiese e Palmese.

Ecco di seguito i risultati della terza giornata, le classifiche dei gruppi e le sedici squadre qualificate alla fase successiva.

I risultati e le qualificate

Girone 1:

Trebisacce-Rossanese 4-1

Rossanese - Juvenilia Roseto 4-0

Oggi: Juvenilia Roseto - Trebisacce 0-4

Classifica: Trebisacce 6, Rossanese 3, Juvenilia 0

Girone 2:

Altomonte-Castrovillari 5-3

Castrovillari - Cassano 1-0 (0-3 a tavolino)

Oggi: Cassano - Altomonte 0-1

Classifica: Altomonte 6, Cassano 3, Castrovillari 0

Girone 3:

Scalea-Praiatortora 0-5

Malvito - Scalea 3-1

Oggi: Praiatortora - Malvito 4-0

Classifica: Praiatortora 6, Malvito 3, Scalea 0

Girone 4:

Rende 2017 - Paolana 0-2

Morrone - Rende 2017 1-1

Oggi: Paolana - Morrone 1-1

Classifica: Paolana 4, Morrone 2, Rende 2017 1

Girone 5:

Soccer Montalto-Rende 2-1

Rende - Db Rossoblù Luzzi 1-2

Oggi: DB Rossoblù Luzzi - S. Montalto 4-1

Classifica: Db Rossoblù Luzzi 6, Soccer Montalto 3, Rende 0

Girone 6:

Amantea-Vigor Lamezia 2-0

Vigor Lamezia - Campora 2-0

Oggi: Campora - Amantea 0-1

Classifica: Amantea 6, Vigor Lamezia 3, Campora 0

Girone 7:

AEK Crotone-Isola Capo Rizzuto 2-1

Isola CR - Cotronei 1-1

Oggi: Cotronei - AEK Crotone 1-2

Classifica: Aek Crotone 6, Cotronei 1, Isola Capo Rizzuto 1

Girone 8:

Mesoraca-Soriano 1-1

Sersale - Mesoraca 1-1

Oggi: Soriano - Sersale 2-1

Classifica: Soriano 6, Sersale 1, Mesoraca 1

Girone 9:

Caraffa-Gioiese 0-3

Maida - Caraffa 3-2

Gioiese - Maida 3-0 (giocata ieri)

Classifica: Gioiese 6, Maida 3, Caraffa 0

Girone 10:

C. Vaticano-Palmese 0-0

San Nicola Chiaravalle - Capo Vaticano 0-2

Oggi: Palmese - San Nicola Chiaravalle 4-0

Classifica: Palmese 4, Capo Vaticano 4, San Nicola 0

Girone 11:

Guardavalle-Ardore 0-0

Stilomonasterace - Guardavalle 3-1

Oggi: Ardore - StiloMonasterace 1-2

Classifica: Stilomonasterace 6, Ardore 1, Guardavalle 1

Girone 12:

Bovalinese-S. Luca 1-1

Gioiosa J - Bovalinese 0-0

Oggi: San Luca - Gioiosa J. 1-0

Classifica: San Luca 4, Bovalinese 2, Gioiosa J 1

Girone 13:

Melicucco-Cittanova 1-2

V. Rosarno - Melicucco 7-0

Oggi: Cittanova - V. Rosarno 0-0

Classifica: V.Rosarno 4, Cittanova 4, Melicucco 0

Girone 14:

Deliese-ReggioRavagnese 0-0

Val Gallico - Deliese 0-1

Oggi: ReggioRavagnese - Val Gallico 5-3

Classifica: Reggioravagnese 4, Deliese 4, Val Gallico 0

Girone 15:

Bianco-Brancaleone 3-4

Africo - Bianco 3-0

Oggi: Brancaleone - Africo 2-1

Classifica: Brancaleone 6, Africo 3, Bianco 0

Girone 16:

Pro Pellaro-Bocale 0-2

Melito - Pro Pellaro 7-0

Oggi: Bocale - Melito 2-2

Classifica: Melito 4, Bocale 4, Pro Pellaro 0

Gli ottavi di finale

Trebisacce-Altomonte

Praiatortora-Paolana

Db Rossoblù-Amantea

Aek Crotone-Soriano

Gioese-Palmese

Stilomonasterace-San Luca

V.Rosarno-Reggioravagnese

Brancaleone-Melito