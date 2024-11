La stagione 2024/2025 del calcio calabrese ha preso ufficialmente il via con le gare della prima giornata della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti. A segnare l'inizio di questa avventura è stato il pareggio per 0 a 0 tra Deliese e Reggioravagnese, una sfida combattuta che ha dato il via ieri alla fase a gironi.

Oggi il resto delle sfide. Quest'anno, l’esordio in trasferta delle sedici compagini che militano in Eccellenza è stato caratterizzato da una serie di incontri che hanno subito messo in evidenza l'alto livello di competitività del campionato di Promozione, con diverse squadre del massimo livello regionale che sono uscite sconfitte dal campo. Ecco di seguito i risultati delle prime gare e gli accoppiamenti delle prossime sfide in programma mercoledì 5 e domenica 8 settembre.

I risultati e le prossime sfide

Girone 1:Trebisacce-Rossanese 4-1

Mercoledì: Rossanese - Juvenilia Roseto

Domenica; Juvenilia Roseto - Trebisacce

Girone 2: Altomonte-Castrovillari 5-3

Mercoledì: Castrovillari - Cassano

Domenica Cassano - Altomonte

Girone 3: Scalea-Praiatortora 0-5

Mercoledì: Malvito - Scalea

Domenica Praiatortora - Malvito

Girone 4: Rende 2017 - Paolana 0-2

Mercoledì Morrone - Rende 2017

Domenica Paolana - Morrone

Girone 5: Soccer Montalto-Rende 2-1

Mercoledì: Rende - Db Rossoblù Luzzi

Domenica: DB Rossoblù Luzzi - S. Montalto

Girone 6: Amantea-Vigor Lamezia 2-0

Mercoledì Vigor Lamezia - Campora

Domenica Campora - Amantea

Girone 7: AEK Crotone-Isola Capo Rizzuto 2-1

Mercoledì Isola CR - Cotronei

Domenica Cotronei - AEK Crotone

Girone 8: Mesoraca-Soriano 1-1

Mercoledì Sersale - Mesoraca

Domenica Soriano - Sersale

Girone 9: Caraffa-Gioiese 0-3

Mercoledì Maida - Caraffa

Domenica: Gioiese - Maida

Girone 10: C. Vaticano-Palmese 0-0

Mercoledì: San Nicola Chiaravalle - Capo Vaticano

Domenica: Palmese - San Nicola Chiaravalle

Girone 11: Guardavalle-Ardore 0-0

Mercoledì: Stilomonasterace - Guardavalle

Domenica: Ardore - StiloMonasterace

Girone 12: Bovalinese-S. Luca 1-1

Mercoledì: Gioiosa J - Bovalinese

Domenica: San Luca - Gioiosa J.

Girone 13: Melicucco-Cittanova 1-2

Mercoledì: V. Rosarno - Melicucco

Domenica: Cittanova - V. Rosarno

Girone 14: Deliese-ReggioRavagnese 0-0

Mercoledì Val Gallico - Deliese

Domenica ReggioRavagnese - Val Gallico

Girone 15: Bianco-Brancaleone 3-4

Mercoledì: Africo - Bianco

Domenica: Brancaleone - Africo

Girone 16: Pro Pellaro-Bocale 0-2

Mercoledì: Melito - Pro Pellaro

Domenica: Bocale - Melito