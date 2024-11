A segno per i biancorossi i due nuovi arrivati Romano e Maesano. Soddisfatto il tecnico Saviano: «Una partita controllata dal primo al novantesimo minuto»

Inizia con una vittoria, peraltro nel derby, la nuova stagione del Bocale che, nel match inaugurale di Coppa Italia, batte 2-0 la Pro Pellaro e ipoteca il passaggio del turno. Più di questo, però, è apparsa una squadra con una buona tenuta fisica e, nel complesso, non può che essere soddisfatto mister Saviano.

Partiti col piede giusto

Lo stesso tecnico biancorosso si è espresso ai microfoni del club: «Una partita controllata dal primo al novantesimo minuto e con i ragazzi che non hanno rischiato nulla. Sono contento perché i due gol sono stati siglati da due nuovi arrivati (Romano e Maesano) anche se non mi va di sottolineare la prestazione dei singoli».

Insomma, un Bocale che mostra subito i muscoli anche perché è il campione in carica della competizione: «Diciamo che siamo partiti con il piede giusto - continua il tecnico - e cercheremo di difendere la Coppa Italia. Abbiamo lavorato bene e se continuiamo così, col tempo arriveranno i risultati e anche i ragazzi sono soddisfatti di quanto fatto oggi». Una squadra che ha cambiato radicalmente pelle ma che si sta amalgamando velocemente: «Rispetto allo scorso anno solo due erano i giocatori della vecchia guardia in campo, gli altri tutti nuovi e fare questa prestazione dopo circa venti giorni di preparazione non è una cosa da sottovalutare».

Per il Bocale, adesso, appuntamento domenica prossima contro il Melito, con in palio c'è la qualificazione. Ma prima l'elegante evento di venerdì per festeggiare i cinquant'anni del club.