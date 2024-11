Tutto facile per Trebisacce e Bocale. Semifinali della competizione in programma il 29 novembre (andata) e il 13 dicembre (ritorno)

Si sono giocate oggi pomeriggio le gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti. Tutto facile per Bocale e Trebisacce, dopo le larghe vittorie all'andata. La formazione reggina vince anche il ritorno del derby contro il Bocale (1-0). Il Trebisacce cala il poker anche nei secondi 90 minuti del doppio confronto: allo stadio "Amerise" i giallorossi vincono 4-0 contro il Praiatortora.

Tra le migliori quattro del torneo anche Sambiase e Cittanova. La squadra di Morelli vince anche la gara di ritorno contro il VE Rende: a segno Iania e Costanzo, mentre per i biancorossi Danilo Mazzei aveva momentaneamente pareggiato. Successo anche per il Cittanova: i reggini vincono 2-1 a Vibo Marina contro il Soriano e vanno avanti nella fase regionale della competizione. L'andata delle semifinali è in programma per il prossimo 29 novembre, mentre il ritorno il 13 dicembre.

Partite e arbitri

Bocale-Brancaleone 1-0

Soriano-Cittanova 1-2

Trebisacce-Dgs Praiatortora 4-0

VE Rende-Sambiase 1-2

I risultati dell'andata

Brancaleone-Bocale 0-3

Cittanova-Soriano 1-0

Dgs Praiatortora-Trebisacce 1-4

Sambiase-VE Rende 1-0

Le semifinali

Trebisacce-Sambiase

Cittanova-Bocale