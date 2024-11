Non riesce la rimonta a Reggiomediterranea e Isola Capo Rizzuto. Bene Morrone e Gioiosa Jonica. Gli accoppiamenti del turno successivo

Si sono concluse da poco le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia dilettanti. Non è riuscita "l'operazione rimonta" a Reggiomediterranea e Isola Capo Rizzuto.

I reggini non riescono a ribaltare il 3-1 dell’andata contro la Gioiese. La formazione viola vince anche il match di ritorno: Longhi Bovetto espugnato per 1-0. Rimonta mancata anche per l'Isola Capo Rizzuto. La Promosport, infatti, replica il risultato dell’andata e al “Sant’Antonio” vince 2-0.

Passano il turno anche Morrone e Gioiosa Jonica. Il derby cosentino si tinge di granata dopo il 2-2 di quindici giorni fa. La Morrone espugna il “Mario Tedesco" battendo 3-2 il PraiaTortora.

Nel derby reggino, invece, fa festa la formazione di Ciccio Galati, che vince 2-1 contro lo Stilomonasterace di Alessandro Caridi. Il Gioiosa Jonica va avanti e nel prossimo turno sfiderà la Gioiese. L'andata delle semifinali è fissata per il prossimo 23 novembre, il ritorno il 7 dicembre.

I risultati dei quarti

PraiaTortora-Morrone 2-3 (2-2)

Isola Capo Rizzuto-Promosport 0-2 (0-2)

Gioiosa Jonica-Stilomonasterace 2-1 (1-1)

Reggiomediterranea-Gioiese 0-1 (1-3)

Le semifinali

Morrone-Promosport

Gioiosa Jonica-Gioiese