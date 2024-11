Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per il ritorno degli ottavi della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti. Passaggio di turno agevole per Cittanova, Trebisacce e Soriano, dopo le larghe vittorie nei match d'andata. Passa il turno anche il Bocale che riesce a ribaltare la sconfitta della gara d'andata e cala il poker alla ReggioRavagnese. Ai quarti di finale vanno anche Sambiase, Brancaleone, Praiatortora che batte 3-1 l'Altomonte e VE Rende che pareggia in casa della Vigor Lamezia e passa il turno successivo grazie al successo per 3-2 della gara d'andata.

Le gare d'andata dei quarti di finale si giocheranno il 25 ottobre, il ritorno il 15 novembre.

I risultati degli ottavi (ritorno)

Bocale-ReggioRavagnese 4-0

Brancaleone-Gioiosa J 1-0

Cittanova-Saint Michel 4-2

Praiatortora-Altomonte 3-1

Isola CR-Sambiase 0-2

Morrone-Trebisacce 1-1

Sp Catanzaro Lido-Soriano 1-1

Vigor Lamezia-VE Rende 1-1

I risultati degli ottavi (andata)

Bocale-ReggioRavagnese 1-2

Brancaleone-Gioiosa J 1-1

Cittanova-Saint Michel 6-0

Praiatortora-Altomonte 0-1

Isola CR-Sambiase 0-2

Morrone-Trebisacce 0-3

Sp Catanzaro Lido-Soriano 0-3

Vigor Lamezia-VE Rende 2-3

Gli accoppiamenti ai quarti

Trebisacce-Praiatortora

VE Rende-Sambiase

Brancaleone-Bocale

Soriano-Cittanova