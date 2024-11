Tutto come da pronostico. Non ci sono state sorprese nei return match delle gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia. Passano il turno l'Acri, il Soriano, la Reggiomediterranea e il Locri. L'andata delle semifinali è in programma per il 24 novembre, ritorno l'8 dicembre

I risultati dei quarti

Acri - Praiatortora: 4-0 (3-1)

Cotronei Caccuri - Soriano: 4-2 (2-6)

Stilomonasterace - Locri: 0-1 (1-2)

Brancaleone - Reggiomediterranea: 1-1 (0-2)

Le semifinali

Acri - Soriano

Locri - Reggiomediterranea