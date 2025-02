Mercoledì di Coppa anche per i dilettanti. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si sono svolte le gare di andata relative alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. La rappresentante calabrese è il Praiatortora che, nel primo round, si è imposta sulla compagine siciliana dello Sciacca. Eppure questi ultimi avevano iniziato bene dal momento che dopo soli sessanta secondi trovano il vantaggio con Catanzaro. Alla mezz'ora arriva però il pareggio locale con Lentini, con quest'ultimo che si ripete all'alba della ripresa ribaltando tutto quanto. Intorno al ventesimo minuto nel corso del secondo tempo lo Sciacca rimane anche in dieci a causa dell'espulsione del proprio portiere, rendendo ancora più complicata la rimonta. Appuntamento a settimana prossima in terra siciliana per il ritorno.

Le parole di mister Galfano

Nel posto gara, ai microfoni de club locale, si è espresso il tecnico dei siciliani Angelo Galfano: «Avevamo iniziato bene la partita, trovando anche il vantaggio dopo solamente un minuto di gioco, poi però abbiamo fatto l'errore di abbassarci troppo e non riuscivamo più a ripartire come volevamo. Anche nelle uscite sbagliavamo i tempi e di fatti abbiamo subito il pareggio in maniera balorda. Nella ripresa abbiamo cercato di alzarci ma quando rimani in dieci è difficile, e dunque non sai se rischiare di prendere anche il terzo gol attaccando. In ogni caso, per come si era messa la partita penso che il risultato sia giusto. SI sono affrontate due squadre simili che hanno cercato di superarsi, ma devo fare i complimenti a mister Aita che conoscevo da tempo. Qui c'è una grande società».