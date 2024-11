Dopo lo 0-0 di due settimane fa in Calabria la compagine reggina viene sconfitta in Sicilia e dice addio alla fase nazionale

Il Bocale saluta la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. La squadra allenata da Cosimo Saviano, vincitrice della fase regionale della competizione, perde il ritorno degli ottavi di finale nazionali in casa del Paternò. Dopo lo 0-0 di due settimane fa in Calabria, i reggini vengono infatti sconfitti in Sicilia per 3-1.

Il match del "Falcone- Borsellino" inizia con i padroni di casa, guidati oggi in panchina da Giuseppe Truglio (squalificato invece mister Raciti), che provano sin da subito a dettare i tempi del gioco. Il Bocale, però, è ben messo in campo e cerca di chiudere ogni spazio. Al 12' i catanesi creano la prima vera occasione da gol: il numero 10 Belluso vede e serve Asero che calcia ma il pallone finisce tra le braccia di Mileto.

Al 18' ci prova ancora una volta Belluso, in questo caso, però, la sfera finisce a lato della porta. Il Bocale si salva. Il Paternò spinge alla ricerca del vantaggio e al 25' il difensore ospite Barnofsky commette un fallo su Micoli in area del Bocale. Rigore e ammonizione per il calciatore dei reggini. Dagli undici metri Belluso non perdona portando in vantaggio i suoi.

Sul "Falcone-Borsellino" la pioggia si fa intensa, il tutto a discapito dello spettacolo offerto dalle due squadre. Il cronometro scorre senza particolari emozioni e dopo un minuto di recupero l'arbitro dell'incontro (Arnese di Teramo) manda tutti negli spogliatoi. Al riposo il Paternò è in vantaggio grazie al penalty trasformato da Belluso.

Secondo tempo

Al rientro in campo dagli spogliatoi la prima occasione è del Paternò con Micoli che va alla conclusione ma il pallone è facile preda di Mileto. Il Bocale tenta di sfondare la difesa siciliana con un'azione inizialmente imbastita da Alegria e Liccardello ma senza particolare fortuna. Anzi, nell'occasione (3') a farne le spese è Urruty che commette un fallo che merita il cartellino giallo. Al 12' ottima azione del Bocale. Alegria si lancia verso la porta avversaria, si libera di un avversario e, a tu per tu con il portiere avversario, lascia partire un tiro che viene però intercettato da Alejo Romano. Decisivo l'intervento dell'estremo difensore.

I padroni di casa raddoppiano al 26': il 2-0 è firmato da Viglianisi. È il gol che sostanzialmente chiude il discorso qualificazione. In pieno recupero il Bocale con Nicolau trova la trova la rete della bandiera. Il Paternò, al 48', porta a tre le marcature con Giannaula.