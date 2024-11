Una vittoria inaspettata e per questo ancora più bella quella dell'Amantea che, nel match inaugurale di Coppa Italia Dilettanti che di fatto apre la nuova stagione 2024-25, si impone sulla corazzata Vigor Lamezia tra le candidate alla vittoria del prossimo campionato di Eccellenza. Potrebbe essere visto ancora come calcio d'agosto certo, ma la buona prova blucerchiata non può che creare entusiasmo mentre, dall'altra parte mister Fanello qualcosa deve rivederla.

La partita

Amantea inizialmente con tre Under in campo e con il giovane Imbroinise (classe 2007) tra i pali mentre la Vigor Lamezia, priva di diversi elementi importanti, si presenta con Curcio e Spanò lì davanti accompagnati dal giovane Lucia (classe 2006). I biancoverdi non riescono a far valere il maggior tasso tecnico rispetto ai blucerchiati e con questi ultimi che, di fatti, passano in vantaggio dopo soli nove minuti con Gimenez che, favorito da un rimpallo, si trova a tu per tu con Iannì insaccando in rete. Gli ospiti ci provano con Rodriguez e De Fazio ma è al 34' pt che hanno la più ghiotta occasione per raddrizzarla: cross di Bernardi deviato con un braccio da Ienco, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto ci va Curcio che però manda a lato. Come la più classica legge del calcio insegna (gol mangiato, gol subito) passano tre minuti e stavolta il calcio di rigore è per l'Amantea per fallo di Ruano su Trento. Dagli undici metri però Gimenez non sbaglia, siglando la doppietta personale. Sul finale di gara Ferrara colpisce un palo di testa.

Estasi blucerchiata

Insomma, una vittoria davvero inaspettata e che, in qualche modo, regala consapevolezze alla squadra di mister Parentela che comunque rimane ben salda con i piedi per terra. Proprio il tecnico, ai nostri microfoni, si è espresso sulla gara: «Devo dire che è stata una sorpresa anche per noi e di questo ne sono contento. Non pretendevo sicuramente la vittoria anche perché questa era la prima partita in assoluto che facevamo, poiché non abbiamo disputato alcuna amichevole neanche tra di noi, senza dimenticare che siamo un gruppo nuovo e siamo in piena fase di rodaggio, dunque sarei stato contento anche in caso di pareggio o di sconfitta perché era la condizione e la tenuta le cose che dovevo valutare». Un successo che fa morale e sentito soprattutto dallo stesso tecnico catanzarese: «Io sono cresciuto calcisticamente nella Vigor Lamezia e tifo i colori biancoverdi, per questo per me è stato un piacere doppio riuscire a battere una squadra blasonata e forte alla quale auguro di vincere il prossimo campionato di Eccellenza».

Mercato e campionato

Archiviare e proseguire dunque, tenendosi stretti i buoni segnali in vista dell'inizio del campionato. A tal proposito Parentela vuole arrivarci nel miglior modo possibile: «Domenica abbiamo il secondo match di Coppa contro il Campora che servirà a mettere ulteriore benzina nelle gambe in vista del 15 settembre, data di inizio della stagione e dove mi aspetto di arrivare, se non al top, ma comunque sufficientemente pronti». Sul mercato: «Non abbiamo un budget illimitato quindi abbiamo speso in maniera intelligente. Non lo chiudiamo completamente ma vediamo se può presentarsi qualche occasione».