La gara tra A.C Locri e Asd Reggiomediterranea, valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Dilettanti, programmata per mercoledì 8, è stata rinviata al 15 dicembre 2021 alle ore 14:30.

A margine della nota da parte della nostra società e delle comunicazioni dell'Asp Dipartimento Prevenzione di Reggio Calabria, in applicazione a "Disposizioni Emergenza Covid 19 " (cfr comma 5 e 6 della stessa) viene rinviato lo svolgimento della gara.

Rinviata anche Rende - Gelbison in Serie D

«L’Asd Gelbison comunica che la gara tra Rende e Gelbison, valevole per la quindicesima giornata di campionato di Serie D Girone I, in programma per domani 8 dicembre, è stata rinviata a data da destinarsi. Il rinvio è stato deciso "in seguito all'istanza presentata dalla Gelbison al Dipartimento Interregionale della Lega, a seguito dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autoritá Sanitarie e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid 19”».