Il coronamento di un lavoro certosino, programmato nei minimi dettagli fino a portare il Praia Tortora ai vertici del calcio dilettantistico calabrese. La formazione di Aita vince la Coppa Italia Dilettanti dopo aver battuto 1-0 il San Luca grazie a una prodezza di Rivadero. Il trionfo di una società e di una tifoseria intera, apice di un progetto nato dalla Terza Categoria.

Primo tempo

Mister Aita schiera praticamente la formazione base con Grosso, Gonzalez e Carballo a protezione di Colella, insieme a Carrozzino che ha licenza di progredire sulla fascia di competenza. A centrocampo la quantità di Bert unita agli inserimenti di Maitini e Poltero. Terminale offensivo Rivadero, con Petrone chiamato a fare anche tanto lavoro sporco. Quanto al San Luca, mister Lio in emergenza dal momento che deve fare a meno dei due centrali titolari.

Subito un brivido dopo quattro minuti e nato da un retropassaggio troppo timido al portiere da parte di Allende, rischiando la beffa uno contro uno dopo il recupero dell'attaccante del Praia Tortora. Nella successiva azione è sempre il Praia Tortora che si fa vedere dalle parti giallorosse, stavolta con un tiro di Poltero dentro l'area che non inquadra però lo specchio della porta. Al settimo minuto si fa vedere il San Luca con un calcio di punizione sul settore di destra di Gavrila, con quest'ultimo che crossa in mezzo ma senza esito. Alla mezz'ora bella combinazione tra Petrone e Poltero, con il capitano dei tirrenici che si gira bene e smista sul settore di sinistra, consentendo appunto a Poltero di sfondare in area ma, sul controllo, non riesce a tenere il pallone in gioco. Al 34' pt l'occasione più nitida della prima frazione, capitata al Praia Tortora e, nello specifico, nei piedi di Rivadero. Bella azione dei tirrenici con lo stesso Rivadero che, in mezza acrobazia, va vicinissimo al gol con il portiere Martin che riesce a toccare ma non a bloccare e deve ringraziare il palo che ha evitato lo svantaggio. Il San Luca però non resta a guardare e, cinque minuti più tardi, si rende pericoloso con Faye, ben imbeccato nel cuore dell'area di rigore e autore di un gran controllo ma la conclusione non inquadra la porta. I ragazzi di mister Lio però dimostrano di potersi rendere davvero pericolosi e, intorno al 43' pt, mettono ancora i brividi alla difesa praiese con Trabella che, dai trenta metri, tenta un gran bel tiro con il pallone che scende pericolosamente ma impreciso di poco. Dall'altra parte ci prova il Praia Tortora che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, arriva il pallone nel cuore dell'area di rigore ma Gonzalez non ci crede abbastanza. La prima frazione si chiude con i giallorossi in avanti: calcio di punizione di Baena che attraversa l'area di rigore praiese.

Secondo tempo

Nella ripresa il Praia Tortora si riversa subito in avanti e, al settimo minuto, rompe gli indugi: calcio di punizione in favore dei tirrenici con palla spizzata in area. Sulla traiettoria c'è Rivadero che, sullo spiovente, si coordina in maniera elegante e precisa e, in mezza rovesciata, la piazza alla destra di un incolpevole Martin. Segna sempre lui. Nel prosieguo del match Tony Lio tenta il tutto per tutto con l'inserimento dell'attaccante Sarmiento, ma il Praia si difende con ordine. Ocassione per il raddoppio sul finale per i ragazzi di Aita con il nuovo entrato Della Rocca. Al triplice fischio è pura estasi per un trofeo meritato e che attesta l'organizzazione di questa società.

Il tabellino

PRAIA TORTORA: Colella; Grosso F.; Gonzalez, Carballo; Poltero (41' st Della Rocca), Bert, Maitini, Carrozzino; Puoli (24' st Lentini), Petrone, Rivadero. A disp. Banfi, Garcia, Ilies, Ledesma, Cordoba, Grosso, Massara. All. Aita

SAN LUCA: J. Martin; Catalani, Pisacreta (13' st Porta), Angiò, Burset; Gavrila, Federicci (34' st Sarmiento), Allende; Faye, Baena, Trabella. A disp.: Bottino, Pelle S. ('07), Pelle S. ('06), Costanzo, Giorgi, Alvaro, Giampaolo. All. Lio

ARBITRO: Giovanni Graziano Condito di Catanzaro (assistenti Raffaele Salituro di Cosenza e Gianluca Renda di Lamezia Terme). Quarto Uomo: Luca Vita Carino di Paola

MARCATORI: 7' st Rivadero (PT)

NOTE: Ammoniti: Carrozzino (PT), Bert (PT), Porta (SN), Allende (SN). Rec.: 4' pt-4’ st