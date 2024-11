Ai nastri di partenza le 16 squadre di Eccellenza e le 32 di Promozione, suddivise in 16 triangolari. La finalissima che mette in palio il trofeo è in programma il 23 dicembre

Attraverso il comunicato ufficiale n°14, il comitato regionale Calabria ha reso noto il tabellone della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2023-2024. Alla competizione partecipano le 16 squadre di Eccellenza e le 32 di Promozione, suddivise in 16 triangolari: gara 1 prevista domenica 27 agosto, mentre gara 2 e gara 3 avranno luogo rispettivamente domenica 3 e domenica 10 settembre. Le sedici qualificate approderanno poi al secondo turno (27/09 e 11/10), continuando così la corsa verso la finale che assegnerà il trofeo in programma sabato 23 dicembre 2023.

Come da regolamento, le società hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per l’intera durata delle gare, un calciatore nato dal 1° gennaio 2003 in poi ed un calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi. La Gioiese detiene il trofeo, la formazione viola, che quest'anno disputa il campionato di Serie D, ha infatti vinto la Coppa Italia 2023 battendo in finale la Promosport.