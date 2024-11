Partecipano alla competizione le 16 squadre di Eccellenza e le 32 di Promozione, suddivise in 16 triangolari. La finale che assegnerà il trofeo è prevista per domenica 22 dicembre 2024

Con il comunicato Ufficiale n.16, il Comitato Regionale Calabria ha reso noto il tabellone della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2024/2025. Come da regolamento, le società hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per l’intera durata delle gare, un calciatore nato dal 1° gennaio 2005 in poi ed un calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi.

Partecipano alla competizione le 16 squadre di Eccellenza e le 32 di Promozione, suddivise in 16 triangolari: gara 1 prevista domenica 1° settembre, mentre gara 2 e gara 3 avranno luogo rispettivamente mercoledì 4 e domenica 8 settembre. Le sedici qualificate approderanno poi al secondo turno (25/09 e 9/10), continuando così la corsa verso la finale che assegnerà il trofeo domenica 22 dicembre 2024.

Di seguito la composizione dei gironi:

1° GIRONE 2° GIRONE 3° GIRONE 4° GIRONE ROSSANESE CASTROVILLARI CALCIO DIGIESSE PRAIATORTORA PAOLANA JUVENILIA ROSETO C.S. ALTOMONTE RC CALCIO MALVITO MORRONE TREBISACCE CASSANO SYBARIS SCALEA V.E. RENDE 5° GIRONE 6° GIRONE 7° GIRONE 8° GIRONE RENDE CALCIO VIGOR LAMEZIA ISOLA CAPO RIZZUTO SORIANO DBROSSOBLU CITTÀ DI LUZZI CAMPORA AEK CROTONE MESORACA CALCIO SOCCER MONTALTO CITTÀ AMANTEA COTRONEI CALCIO SERSALE CALCIO 9° GIRONE 10° GIRONE 11° GIRONE 12° GIRONE GIOIESE PALMESE ARDORE SAN LUCA ATLETICO MAIDA COMPRENS. CAPO VATICANO CITTÀ DI GUARDAVALLE BOVALINESE CARAFFA SAN NICOLA CHIARAVALLE STILOMONASTERACE CALCIO GIOIOSA JONICA 13° GIRONE 14° GIRONE 15° GIRONE 16° GIRONE CITTANOVA CALCIO REGGIORAVAGNESE BRANCALEONE BOCALE CALCIO ADMO MELICUCCO CALCIO DELIESE AFRICO MELITO VIRTUS ROSARNO VAL GALLICO BIANCO PRO PELLARO

Di seguito le gare della prima giornata del primo turno (domenica 1° settembre 2024 – ore 16)