Il weekend del calcio dilettantistico calabrese ha in programma le gare della terza giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Tra oggi pomeriggio, sabato 9 settembre, e domenica si conosceranno le sedici qualificate per gli ottavi di finale previsti il 27 settembre e l’11 ottobre. Non è più in programma la sfida tra Gioiosa Jonica e Roccella a seguito della decisione della giustizia sportiva di escludere dalla competizione il Roccella per la mancata presentazione di domenica scorsa.

Negli anticipi di oggi pomeriggio alle 16, la Morrone ospita il Mirto Crosia, il Sambiase riceverà il Mangone mentre il Soriano se la vedrà con l'Atletico Maida.

Tutte di domenica le altre partite. Rende e Trebisacce si giocheranno la qualificazione al "Marco Lorenzon", con gli ospiti costretti a vincere. Qualificazione in bilico tra l’Altomonte e il Cassano Sybaris, entrambe a 3 punti.

Tra Praiatortora e Soccer Montalto chi vince va agli ottavi, mentre al VE Rende, che nella prima gara del girone ha avuto la meglio per 1-0 sullo Scalea, basta un punto in casa del San Fili. Discorso analogo per la Vigor Lamezia che ospita il Campora e per il Bocale che a quota 3 punti, riceve il Pro Pellaro a 1.

Per passare il turno serve almeno un pari al Mesoraca, che fa visita al Cotronei, al Saint Michel in casa del San Nicola da Crissa e al Brancaleone impegnato contro il Bianco. Qualificazione che si deciderà in questa terza giornata anche nelle sfide tra squadre tutte a 3 punti in classifica. Ovvero: Stilomonasterace-Sporting CZ Lido, Cittanova-Virtus Rosarno e ReggioRavagnese-Gallico Catona.

Il programma

Rende-Trebisacce

Morrone-Mirto Crosia (sabato)

Altomonte-Cassano Sybaris

Dgs Praiatortora-Soccer Montalto

San Fili-Ve Rende

Vigor Lamezia-Campora

Sambiase-Mangone (sabato)

Cotronei-Mesoraca

Soriano-A.Maida (sabato)

Stilomonasterace-Sporting Catanzaro Lido

San Nicola da Crissa-Saint Michel

Cittanova-Virtus Rosarno

Brancaleone-Bianco

ReggioRavagnese-Gallico Catona

Bocale-Pro Pellaro