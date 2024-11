Il Sambiase riparte dal 2-0 dell'andata in casa del Trebisacce. Qualificazione in bilico fra Cittanova e Bocale. Fischio d'inizio domani, 13 dicembre, alle 14.30

La fase regionale della Coppa Italia Dilettanti è pronta a conoscere le due squadre che si affronteranno nella finale in programma il prossimo 23 dicembre.

Domani, mercoledì 7 dicembre, alle 14.30, si giocheranno infatti le semifinali di ritorno della competizione. Il Sambiase ha ipotecato l’accesso alla finalissima già nella gara d’andata. La squadra allenata da Claudio Morelli riparte infatti dal 2-0 ottenuto 15 giorni fa in casa del Trebisacce, unica formazione di Promozione ancora rimasta in corsa.

Per i delfini il “secondo tempo” del doppio confronto rappresenta uno scoglio complicato da superare, soprattutto dopo la sconfitta rimediata nei primi 90 minuti contro l’attuale capolista del campionato di Eccellenza. Ma nel calcio mai dire mai.

Nell'altra semifinale regna l’incertezza e l’equilibrio tra Cittanova e Bocale. All’andata le due squadre non andarono oltre lo 0 a 0. Nel return match, dunque, discorso qualificazione più che aperto con il Cittanova che può contare sul fattore campo, ma dall’altro lato, per il Bocale c’è l’entusiasmo e la voglia di ottenere lo storico pass per quella che potrebbe essere la prima finale di Coppa Italia Dilettati peri il club reggino. Per il Cittanova, invece, potrebbe essere la seconda finale della competizione da disputare dopo quella persa contro l'Acri nella stagione 2014-2015.

Partite e arbitri

Sambiase-Trebisacce (Cilento di Cosenza. Assistenti: Sturniolo e Crucitti di Reggio Calabria)

Cittanova-Bocale (Frangella di Paola. Assistenti: Roperto e Montesanti di Lamezia Terme)