Domani, mercoledì 30 ottobre, sono previste le gare di andata dei quarti di finale della 59esima Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle società calabresi partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione. In corsa nella competizione restano 5 squadre impegnate nel campionato di Eccellenza (DGS PraiaTortora, ReggioRavagnese, San Luca, Gioiese e Soriano) e 3 in quello di Promozione di cui 2 del girone A (Trebisacce e DB Rossoblù Luzzi) e 1 del girone B (Melito).

Per quanto possa essere considerata anche occasione per dare spazio ai giocatori poco impegnatati in campionato come spesso è accaduto, l’accesso per l’andata dei quarti è ora motivo di soddisfazione per tutti, l’eventuale approdo in semifinale potrebbe essere il traguardo storico stagionale.

Il Trebisacce aspetta la visita del DGS PRaiaTortora, entrambe le squadre, nei rispettivi campionati stanno facendo più che bene, magari contro ogni aspettativa, padroni di casa primi nel campionato di Promozione girone A, ospiti piazzati in seconda posizione nel campionato di Eccellenza. Le due formazioni si sono già affrontate nella passata edizione del torneo ancora nei quarti, la spuntò la squadra giallorossa vincendo sia l'andata per 4-1 e sia il ritorno per 4-0 conquistando la semifinale

Altra gara importante quella che si disputerà tra Melito, attualmente in zona rossa nel campionato di Promozione girone B, e ReggioRavagnese che, in Eccellenza, non ha mai perso. Tra il San Luca e la Gioiese si vivrà di ricordi del recente passato, squadre tristemente retrocesse lo scorso anno dalla Serie D. Seppur qualificata ai quarti, il San Luca è in grossa difficoltà, ultimo posto nella classifica di Eccellenza ancora a 0 punti. La Gioiese è, tra le due, quella che gode di più punti, i 5 accumulati la piazzano però sul fondo della graduatoria.

Verso Soriano viaggerà la DB Rossoblù Luzzi, gara che mette a confronto l’Eccellenza dei padroni di casa e la Promozione girone A degli gli ospiti. E la differenza di categoria non dovrebbe farsi notare per la qualità che caratterizza i rossoblù di Luzzi, primi in classifica nel proprio campionato con 0 sconfitte in 7 gare, miglior attacco e miglior difesa del proprio torneo. Il Soriano naviga in tranquillità nel torneo di competenza, la quinta piazza sebbene condivisa, non desta preoccupazioni.

Questo il programma della giornata delle gare di andata che inizieranno alle ore 14:30:

Trebisacce – DGS PraiaTortora

Melito – ReggioRavagnese

San Luca – Gioiese

Soriano – DB Rossoblù Luzzi