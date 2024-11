Fischio d’inizio delle quattro partite in programma per le ore 14.30 di oggi pomeriggio. Alcune squadre sono chiamate a imprese importanti per ribaltare risultati sfavorevoli, mentre altre lotteranno su un filo di equilibrio e incertezza

Oggi pomeriggio, con il fischio d’inizio fissato per le 14.30, si giocano le attese partite di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti. Il traguardo è chiaro e ambito: l’accesso alle semifinali, che si disputeranno il 27 novembre e l’11 dicembre in un doppio confronto. Alcune squadre sono chiamate a imprese importanti per ribaltare risultati sfavorevoli, mentre altre lotteranno su un filo di equilibrio e incertezza per accedere alla fase successiva della competizione.

Uno dei match più attesi è quello tra Reggioravagnese e Melito. La capolista di Eccellenza, la Reggioravagnese, avrà il compito arduo di ribaltare il pesante 5-2 subito all’andata contro il Melito, squadra militante nel girone B di Promozione. Gli amaranto sono dunque costretti a vincere con almeno tre gol di scarto per passare il turno.

Altra formazione che necessita di una vittoria netta per avanzare è la Gioiese. Dopo aver subito una sconfitta per 2-0 nella gara d’andata, la squadra di Dal Torrione dovrà dimostrare tutto il proprio valore davanti al pubblico di casa per superare il San Luca.

In un match dall’esito incerto, la DB Rossoblù Luzzi affronterà il Soriano sul terreno amico del “San Francesco” di Luzzi. La sfida d’andata si è chiusa con un pareggio per 1-1, risultato che mantiene aperti tutti i possibili scenari. Entrambe le squadre sono pronte a giocarsi il tutto per tutto, consapevoli che anche il minimo errore potrebbe costare il passaggio al turno successivo. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il vantaggio del campo per spuntarla, ma il Soriano non farà sconti in questa sfida equilibrata e ricca di tensione.

L’equilibrio è totale anche nell’altro quarto di finale, quello tra PraiaTortora e Trebisacce. Dopo l’1-1 dell’andata, le due formazioni si affronteranno al “Mario Tedesco” di Praia. Qui si incroceranno due squadre di categorie differenti ma entrambe determinate a ottenere il pass per la semifinale.

Il programma

Reggioravagnese-Melito (2-5) (Biondo di Reggio Calabria. Assistenti: Aliano e Crucitti di Reggio Calabria);

Gioiese-San Luca (0-2) (Montanaro di Catanzaro. Assistenti: Renda di Catanzaro e Russo di Lamezia);

DB Rossoblù Luzzi-Soriano (1-1) (Morgese di Vibo. Assistenti: Vommaro di Paola e Pallone di Cosenza);

Dgs Praiatortora-Trebisacce (1-1) (Carino di Paola. Assistenti: Mascali e Morgera di Paola);