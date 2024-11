Si sono giocate oggi pomeriggio le gare d'andata delle semifinali di Coppa Italia dilettanti. Il primo round in vista delle sfide di ritorno in programma il prossimo 5 dicembre. Qualificazione alla finale del 23 dicembre praticamente ipotecata per la Gioiese. L'attuale capolista del campionato di Eccellenza è un rullo compressore anche in Coppa: ne sa qualcosa il Gioiosa Jonica che deve cedere per 5-0. Al ritorno serve quasi un miracolo sportivo alla formazione di Ciccio Galati.

Tutto ancora da decidere invece nell'altra sfida. Dopo il vantaggio esterno della Morrone, i padroni di casa della Promosport trovano prima il pari con Vitale, poi il raddoppio con Nercurio nel secondo tempo. Nel finale la formazione cosentina riesce però a trovare il gol del 2-2. La squadra di Morelli non ci sta e si riporta avanti con De Martino. A Sant'Eufemia finisce 3-3, Promosport che fa suo il primo round ma l'accesso in finale sarà comunque deciso al ritorno.

Semifinali andata: risultati

Promosport-Morrone 3-2

Gioiosa Jonica-Gioiese 0-5