Nello scontro della Piana i viola hanno la meglio per 2 a 0 sui neroverdi. La qualificazione alla fase successiva si deciderà nei return match in programma per il prossimo 9 ottobre

Si sono giocate oggi pomeriggio le partite d'andata degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti. Primi 90 minuti dei doppi confronti, che hanno visto scendere in campo le sedici squadre ancora rimaste in corsa, equamente divise in otto squadre di Eccellenza e otto di Promozione.

Tra le sfide più attese degli ottavi il derby della Piana. A fare festa è la Gioiese che, grazie ai gol di Infusino e Ferrè, supera per 2-0 la Palmese. Un altro derby - questa volta nel cosentino - ha visto affrontarsi Praiatortora e Paolana. Il "primo tempo" del doppio confronto se lo aggiudicano i praiesi che hanno battuto per 1-0 (Petrone) la squadra della città di San Francesco. Colpo esterno del Soriano che vince 2-1 in casa dell'Aek Crotone. Lontano dalle mura amiche vince anche il Melito che sbanca 3-1 Brancaleone con i gol di Magalhaes, Contreras e Marin. Di Borrello la rete del Brancaleone.

Al "San Francesco" di Luzzi sono gli ospiti dell'Amantea a portarsi in vantaggio con Trento. La reazione dei padroni di casa della Db Rossoblù arriva nella ripresa e produce il pari firmato da Gigi Le Piane. Finisce in parità il match tra le due capolista del girone A di Promozione: Caceres porta in vantaggio il Trebisacce, mentre Actis Goretta pareggia per gli ospiti dell'Altomonte. Il San Luca vince 1-0 (Morris) in casa dello Stilomonasterace, mentre finisce con il risultato a occhiali la sfida fra Virtus Rosarno e Reggioravagnese.

Di seguito i risultati finali delle sfide. La qualificazione alla fase successiva si deciderà nei return match in programma per il prossimo 9 ottobre.

I risultati delle gare d'andata degli ottavi

AEK Crotone-Soriano 1-2

Brancaleone-Melito 1-3

DB Rossoblù Luzzi-Amantea 1-1

DGS PraiaTortora-Paolana 1-0

Gioiese-Palmese 2-0

Stilomonasterace-San Luca 0-1

Trebisacce-Altomonte RC 1-1

Virtus Rosarno-ReggioRavagnese 0-0