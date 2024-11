La compagine amaranto deve archiviare la gara di ieri e rituffarsi in campionato per cercare la terza vittoria consecutiva: «Domenica ci attende la difficile trasferta di Castrovillari»

Tutto rimandato tra Reggioravagnese e Virtus Rosarno. In terra rosarnese, infatti, il match d'andata valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti termina a reti inviolate, senza vincitori né vinti. L'esito dunque si saprà il prossimo 9 ottobre, nella sfida di ritorno in casa dei ragazzi di mister Misiti. Match intenso tra due squadre che, a tratti, sembravano di pari categoria e proprio per questo terminato in equilibrio. Per gli ospiti in campo il nuovo arrivato Salvatore Scoppetta, esperto difensore, affiancato al capitano Consalvo Cordova per un tandem difensivo d'acciaio. Baldeh e Gomez, invece, chiamati a finalizzare nel reparto offensivo.

Occasioni non sfruttate

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso lo stesso tecnico Misiti: «Risultato che rimanda ogni discorso qualificazione al match di ritorno. È stata sicuramente una partita maschia tra due ottime squadre. Da parte nostra c'è il rammarico di non essere riusciti a sfruttare al meglio le occasioni nitide create e inoltre, in vista del match di ritorno, dovremo fare i conti con le squalifiche ma faremo di tutto per centrare la qualificazione ai quarti di Coppa Italia Dilettanti». Adesso però bisogna subito archiviare risultato e partita e rituffarsi nelle prossime sfide: «Ora pensiamo al campionato - continua il mister reggino - dove domenica ci aspetta la difficile trasferta di Castrovillari, sfida a cui teniamo tantissimo per dare continuità ai nostri risultati». La squadra amaranto, al momento, dopo due giornate è prima a punteggio nel massimo campionator regionale, in coabitazione con la Vigor Lamezia.