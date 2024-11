La squadra reggina tiene solo un tempo al 'Luigi Razza'. Allegretti, con una doppietta, mette il punto esclamtivo sulla qualificazione al turno successivo

VIBO VALENTIA - La Vibonese supera in scioltezza anche il Polistena ed accede al secondo turno di Coppa Italia Dilettanti. Qualificazione mai in discussione per i rossoblu di Gaetano Di Maria, alla prima uscita stagionale davanti al pubblico amico. L'esordio al 'Luigi Razza' è da applausi. A trascinare la squadra di casa è ancora una volta Diego Allegretti, autore della doppietta che stende il Polistena. La squadra reggina tiene solo un tempo per poi crollare. La Vibonese vince il girone ed ora andrà a giocarsi il proseguio nel torneo tricolore contro il Sambiase. Formazione che Cosenza e compagni ritroveranno in campionato, il cui inizio è previsto domenica prossima, quando sempre al 'Luigi Razza' sbarcherà il Cutro per la prima giornata di Eccellenza. (ab)