I biancoverdi perdono 3-2 contro la formazione cosentina. Il ritorno è in programma per mercoledì 11 ottobre alle ore 15:30. Ecco tutti i finali

Si sono disputate oggi pomeriggio le gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti (fase regionale). In campo sono scese le 16 squadre che hanno vinto i rispettivi gironi dei triangolari. Tra queste undici le formazioni di Eccellenza, cinque invece quelle che militano nel campionato di Promozione. Il ritorno dei match è in programma per mercoledì 11 ottobre, alle ore 15:30. Di seguito i risultati finali

I risultati