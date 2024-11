La formazione reggina supera i siciliani grazie al gol di Lucà nel primo tempo e alle reti nella ripresa di Martinez, Carella e Pagano. Ritorno mercoledì 16 marzo in Sicilia

Dopo aver vinto lo scorso 23 dicembre, la finale regionale della Coppa Italia dilettanti contro l'Acri, il Locri ha fatto oggi pomeriggio il suo esordio alla fase nazionale della competizione. Allo stadio "Macri" della cittadina reggina, gli amaranto di mister Renato Mancini hanno ospitato, per la gara di andata degli ottavi di finale, il Ragusa, squadra che nel torneo di Eccellenza siciliana è al secondo posto, a meno due dalla prima posizione. Un match dominato dalla formazione del cavallo alato, dal primo minuto al novantesimo e concluso con un 4-0 che ipoteca il passaggio del turno.

La partita si mette subito nel verso giusto per i reggini che dopo appena 5 minuti trovano con il classe 2003 Lucà il gol del vantaggio. Una rete che decide la prima frazione di gioco. Nella ripresa la squadra di Mancini trova il raddoppio al 58' con l'argentino Juan Martinez. Il Locri gioca meglio e riesce a mettere a segno il tris con Franco Carella, splendida la rete dalla distanza al 73'. Prima del triplice fischio arriva anche il gol del definitivo 4-0, ci pensa ancora Pagano che scambia con Lucà e batte Di Martino Al triplice fischio può esplodere la gioia degli amaranto i quali adesso adesso dovanno affrontare la gara di ritorno - che appare quasi una formalità - mercoledì prossimo (16 marzo) a Ragusa.

Il tabellino

LOCRI: Gagliardotto, Paviglianiti, Guerrisi (72' Vita), Pagano (86' Zarich), V. Aquino, Romero, Dascoli, Leto (76' D. Aquino), Martinez (63' La Rosa), Lucà (88' Riga), Carella. In panchina: Loccisano, Sapone, Catania, Cama. Allenatore: Mancini.

RAGUSA: Di Martino, Cacciola, Godino, Miano (56' Messina), De Rios; Borrometi, Valenca, Sangarè (64' Cornazzani), Maimone; Battaglia, Randis. In panchina: Busà, Veca, Sferrazza. Allenatore: Raciti

ARBITRO: Coppola di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 5' Lucà, 58' Martinez, 73' Carella, 78' Pagano

NOTE: Ammoniti: Guerrisi, Pagano, Maimone, Cacciola, Leto, Randis. Espulso dalla panchina per proteste il presidente del Locri Mollica