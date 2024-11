Soddisfatto il tecnico reggino: «All'inizio non ce lo aspettavamo, ma abbiamo eliminato squadre come Bocale campione in carica, Brancaleone e Reggioravagnese»

Sogno e son desto: potrebbe essere questa la frase che racchiude lo stato d'animo del Melito, fresco artefice di un'impresa storica per la sua pagina calcistica. Il club gialloblù, infatti, elimina la Reggioravagnese nel doppio scontro dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti e stacca il pass per le semifinali. Una cosa mai avventa prima d'ora nella storia del club. Eppure il sentore dell'impresa sportiva era già arrivato all'andata, quando la squadra di Cormaci sconfisse per 5-2 la formazione amaranto. Quest'oggi, invece, è successo di tutto. Primo tempo chiuso sullo 0-0 e, nella ripresa, i padroni di casa hanno spinto sull'acceleratore trovando prima il gol che rompe gli equilibri con Maesano e poi, tra il 33' e il 38', ecco il tris siglato da Baima (spettacolare rovesciata) e da Foti portando il match ai supplementari. Proprio all'alba del primo tempo supplementare Rabbeni cala il poker completando la rimonta ma Contreras di rigore e Magalhaes nel secondo tempo dell'extra-time fanno sognare il Melito.

La gioia di Cormaci

Un orgoglio incontenibile, giustamente, quello di mister Cormaci che si esprime così ai nostri microfoni: «Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello e dove è mancato solo il gol. nella ripresa loro hanno trovato il gol e hanno iniziato a crederci. In seguito trovano il raddoppio, viziato da un mezzo fallo e da lì in poi prendono il sopravvento trovando il tris e addirittura il 4-0 nel tempo supplementare. Ai miei ragazzi ho detto di mettere cuore e sentimento su ogni pallone, perché solo così potevamo fare l'impresa e raggiungere una semifinale che qui a Melito non era mai arrivata». Una favola a occhi aperti anche perché, probabilmente, neanche il Melito si aspettava un percorso così importante: «Non ce lo aspettavamo assolutamente - continua Cormaci - ma abbiamo iniziato il cammino in Coppa con il fragoroso successo contro la Pro Pellaro e poi abbiamo eliminato il Bocale campione in carica. Successivamente i successi contro Brancaleone e Reggioravagnese e credo che nessuna squadra di Promozione sia riuscita a centrare le semifinali, quindi penso che meritiamo questo risultato. Dedichiamo il passaggio del turno alla città che ci segue ogni settimana. Ora festeggiamo fino a domani e poi penseremo nuovamente al campionato, anche perché ci aspetta l'Atletico Maida e noi dobbiamo continuare la risalita in classifica».