Alcune delle sfide in programma sembrano ormai decise. Tra le partite con il passaggio del turno in bilico c'è Vigor Lamezie-VE Rende, si riparte dal 3-2 dell'andata a favore dei cosentini

Si giocheranno domani, mercoledì 11 ottobre, le gare di ritorno degli ottavi di finale valide per la fase regionale della Coppa Italia Dilettanti. Alcune delle sfide in programma sembrano ormai decise.

Dopo aver vinto per 4-0 la partita di andata contro lo Sporting Cz Lido, il Soriano è praticamente qualificato per i quarti di finale dove incontrerà il Cittanova, largamente vittorioso per 6-0 nella prima gara contro il Saint Michel. Soriano e Cittanova si trovano nella parte bassa del tabellone, dove ci sono però altri due confronti dall’esito incerto.

A Brancaleone si riparte dall’uno a uno dell’andata contro il Gioiosa Jonica, mentre il derby fra il Bocale e il ReggioRavagnese vede quest’ultima squadra leggermente favorita, per via della vittoria conseguita due settimane addietro fra le mura amiche con il risultato di 2-1, ottenuto in rimonta.

Nella parte alta del tabellone, alla Morrone serve l’impresa dopo la netta sconfitta per 3-0 in casa del Trebisacce, mentre la Dgs Praia Tortora deve ribaltare lo 0-1 subito ad Altomonte: Bertini e compagni, pur giocando in Promozione, rappresentano una gran bella insidia per la formazione di Aita. Nei quarti di finale si potrebbe prospettare un gran bel derby fra il Sambiase e la Vigor Lamezia. Ma se i giallorossi di Morelli devono difendere il 2-0 dell’andata in casa dell’Isola Capo Rizzuto, il compito dei lametini è decisamente più insidioso. Il confronto, che si giocherà mercoledì proprio sul campo del Sambiase, a partire dalle ore 15,30, vedrà di fronte la squadra di Saladino contro l’insidioso V.E. Rende, in grado di imporsi nella prima sfida con il risultato di 3-2. Si prospetta una gran bella partita fra due squadre di spessore, sia pur appartenenti a due diverse categorie.

Il programma degli ottavi di finale - ritorno

Bocale-ReggioRavagnese (1-2)

Brancaleone-Gioiosa J (1-1)

Cittanova-Saint Michel (6-0)

Praiatortora-Altomonte (0-1)

Isola CR-Sambiase (0-2)

Morrone-Trebisacce (0-3)

Sp Catanzaro Lido-Soriano (0-3)

Vigor Lamezia-VE Rende (2-3)