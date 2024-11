Al debutto assoluto arriva una vittoria per il Città di Acri, club che ha rilevato il titolo dal Marina di Schiavonea. Dopo la rete del bomber Galantucci è stato il difensore Paolo Perri a siglare la seconda marcatura dei rossoneri contro il Cassano Sybaris. Per l’Acri di mister Pacino adesso l’attesa è tutta per la prima di campionato, in trasferta contro l’Amantea.

Anche la Promosport di Claudio Morelli ha fatto vedere subito i propri mezzi, piegando la Garibaldina con una doppietta di Francesco Bellia, subentrato nella ripresa. E sabato ecco l’atteso debutto in campionato contro la Rossanese, al “Riga” di S.Eufemia.

La Caccurese ha avuto la meglio nel derby contro un Cutro ancora in fase di costruzione, mentre a sorpresa il Praia Tortora si è fatto superare in casa dal Real S.Agata, che ha ritrovato il sorriso dopo aver perduto la prima sfida contro lo Scalea. Solo un pareggio per la Paolana. Il Soriano ha esordito davanti ai propri tifosi con una vittoria ai danni del Melicucco, firmata da Dezai su rigore e da Percopo.

Nel pirotecnico 5-2 rifilato dalla Bergamini al San Fili, c’è gloria per Morrone, autore di una tripletta, e per Feraco, a segno con una precisa punizione infilatasi sotto l’incrocio. Successi infine per Locri e Stilese, che si giocheranno il passaggio al turno successivo nella terza giornata, prevista per il 7 ottobre.

Sabato con gli anticipi e domenica con il resto del programma, via alla prima giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione.