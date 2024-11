Dopo la prima fase a gironi che ha coinvolto 48 squadre, con le gare di andata valida per gli ottavi di finale, riparte oggi pomeriggio la Coppa Italia Dilettanti, competizione riservata alle società di Eccellenza e Promozione. A giocare in casa il turno di andata saranno le squadre che hanno vinto il girone contraddistinto con il numero dispari, per come disposto dal CR Calabria.

Curiosamente, tra le rimanenti partecipanti a contendersi il trofeo regionale saranno impegnate 8 società di Eccellenza (Soriano, Brancaleone, DGS PraiaTortora, Paolana, Gioiese, Palmese, San Luca e ReggioRavagnese) e 8 di Promozione di cui 5 del girone A (AEK Crotone, DB Rossoblu, Amantea, Trebisacce e Altomonte RC) e 3 del girone B (Melito, Stilomonasterace e Virtus Rosarno).

Il programma prevede AEK Crotone – Soriano, squadre che hanno iniziato bene il proprio torneo e che hanno una rosa giocatori importanti. Il Melito contro il Brancaleone deve sfruttare la gara per prepararsi a ribaltare la falsa partenza in campionato, l’ultimo posto a 0 punti necessita di intervento.

Dopo il pari interno di domenica scorsa in campionato, il DB Rossoblù aspetta un tramortito Amantea reduce dalla pesante sconfitta in campionato (5-0) in casa dell'Altomonte. Imperativo far bene per i padroni di casa, la rosa a disposizione non ammette errori. L’Amantea, invece, è chiamato a riprendere il corso che incoraggiava cauti ottimismi fino a pochi giorni fa.

La Paolana farà visita alla DGS PraiaTortora. Un derby del tirreno che non potrà mai essere definito come una semplice gara di Coppa. Gli uomini della città del Santo devono cancellare la sconfitta interna in campionato contro il Castrovillari ma sul proprio campo Petrone&C non concedono quasi mai nulla.

La Gioiese, dopo la piccola ma preoccupante crisi della scorsa settimana, aspetta la Palmese che in due gare di campionato non ha perso. Scrollarsi di dosso dubbi e problemi potrebbe essere agevolato da un risultato positivo in attesa del ritorno.

In Stilomonasterace – San Luca si incarca lo spirito di rivalsa. Entrambe retrocesse, padroni di casa dall’Eccellenza e ospiti dalla Serie D, sono chiamati a mettere in campo le proprie forze per riprendere in positivo. In campionato, lo Stilomonasterace ha vinto una gara con la seconda persa, per il San Luca ancora 0 punti ma quello che preoccupa è la fragilità difensiva che accusa 5 reti incassate in due gare.

Al comunale “Amerise” di Trebisacce i delfini giallorossi del Trebisacce ospitano l’Altomonte RC. Si preannuncia una sfida interessante, con entrambe le formazioni a punteggio pieno nel campionato di Promozione girone A. Una gara che ha comunque un fascino particolare, padroni di casa che nell’ultima edizione hanno assaporato il gusto della semifinale. Nelle due precedenti occasioni in cui le squadre si sono incontrate, l’Altomonte RC ha sempre vinto (2-1 e 1-0 ndr). Peccato per la tribuna ospiti ancora non agibile.

La Virtus Rosarno aspetta la ReggioRavagnese. Padroni di casa, tra i favoriti per la vittoria finale del proprio torneo (Promozione B), impegnati ad aumentare l’intesa tra i reparti, i giocatori che arrivano dalla categoria immediatamente superiore hanno necessità di calarsi nella realtà. La ReggioRavagnese, in testa al campionato di Eccellenza, non ha mai snobbato la competizione, d’altronde lo spirito di rispetto ne fa una delle più longeve nel massimo campionato regionale.

Giova anche ricordare che le gare avranno inizio alle 15:30, così come calendarizzati:

AEK Crotone-Soriano

Brancaleone-Melito

DB Rossoblù Luzzi-Amantea

DGS PraiaTortora-Paolana

Gioiese-Palmese

Stilomonasterace-San Luca

Trebisacce-Altomonte RC

Virtus Rosarno-ReggioRavagnese