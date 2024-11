Sambiase e Bocale conquistano il pass per la finale di Coppa Italia Dilettanti in programma sabato 23 dicembre prossimo. Le due squadre si contenderanno dunque il trofeo che nella scorsa edizione è stato conquistato dalla Gioiese, vittoriosa al "Razza" di Vibo sulla Promosport. Nel doppio confronto delle semifinali il Sambiase ha eliminato il Trebisacce, mentre il Bocale ha avuto la meglio sul Cittanova.

Tutto come da programma per il Sambiase

Dopo il 2-0 esterno della gara d'andata, il Sambiase si è aggiudicato anche il ritorno. La squadra delle Due Torri ha battuto 2-0 i delfini trebisaccesi. Il vantaggio sambiasino al 39' con Costanzo. Il raddoppio nella ripresa con Iania (56'). Per mister Claudio Morelli, allenatore del Sambiase, si tratta della seconda finale consecutiva: il tecnico giallorosso, infatti, nella passata stagione sedeva sulla panchina della Promosport. Per Morelli ma anche per gran parte della dirigenza giallorossa, dunque, la possibilità di conquistare il trofeo sfuggito nella scorsa edizione contro la Gioiese.

Il Bocale conquista lo storico pass per la finale

Nell'altra semifinale, dopo lo 0-0 dell'andata, è il Bocale a strappare la qualificazione. Il ritorno al "Morreale-Proto" finisce infatti sul risultato di 1-1. A passare in vantaggio è il Bocale, che al 28' trova un gol contestato dai padroni di casa. De Clò batte un calcio di punizione dai 35 metri, il pallone viene bloccato dal portiere giallorosso Palumbo, ma per il secondo assistente dell'arbitro con la sfera che aveva superato già la linea di porta. Decisione contestata dai padroni di casa ma obiettivamente difficile da valutare. La squadra di Saviano è pimpante e prova a pungere ancora ma la difesa del Cittanova fa buona guardia. Nel finale i padroni di casa pervengono al pari. In pieno recupero (47'), Marco Condemi da calcio di punizione, battuto al limite dell'area, supera Pietro Marino e trova l'1-1. Gol "viziato" dalla deviazione della barriera.

Al 24' della ripresa il Cittanova resta in dieci uomini. Doppio giallo per Napoli che viene mandato anzitempo sotto la doccia dall'arbitro Frangella. Nonostante l'inferiorità numerica il Cittanova cerca l'assalto nel finale ma il Bocale è ben messo in campo e fa buona guardia. Così come attento è il portiere ospite Marino. Il risultato non cambia e allora il Bocale può festeggiare lo storico accesso alla finale della Coppa Italia Dilettanti.