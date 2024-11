La formazione di Barcellona Pozzo di Gotto ha travolto l’Akragas nella finale in Sicilia con il risultato di quattro a zero

Lo scorso 23 dicembre la Gioiese ha alzato al cielo la Coppa Italia Dilettanti della Calabria, piegando in finale la Promosport con il risultato di 3-1. A distanza di quasi un mese, anche in Sicilia si è giocata la finalissima e a questa partita guardava con grande interesse la compagine reggina di Graziano Nocera perché, da regolamento, la vincente della Calabria sfida quella della Sicilia nel primo turno della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Dall’altra parte dello Stretto sono arrivate in finale due squadre di grande tradizione e blasone, con trascorsi in categorie superiore. Sul campo di Ragusa si sono sfidate l’Igea Virtus e l’Akragas. Ad avere la meglio è stata la formazione di Barcellona Pozzo di Gotto. Il risultato finale è stato di 4-0 per l’Igea Virtus.

A segno, per la squadra allenata da mister Ferrara, sono andata Idoyaga (doppietta), Franchina e Medina. Adesso si attende il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti per conoscere le date della sfida fra l’Igea Virtus e la Gioiese, in programma con gare di andata e ritorno.