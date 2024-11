I vibonesi vincono per 2-0 in trasferta con le reti di Cabrera e Beceiro. Nell’altra sfida regna l’equilibrio nel derby reggino. Le gare di ritorno sono in programma il prossimo 11 dicembre

Si sono giocate oggi pomeriggio le gare d’andata delle semifinali di Coppa Italia Dilettanti. La sfida più attesa, quella tra il PraiaTortora e il Soriano, ha visto gli ospiti imporsi con un netto 2-0, ipotecando così l’accesso alla finale. Nell’altra semifinale, San Luca e Melito hanno invece chiuso sull’1-1, lasciando tutto aperto in vista del ritorno.

Al “Mario Tedesco” di Praia a Mare, i padroni di casa al 15’ del primo tempo sprecano l’opportunità di passare in vantaggio: il capitano biancazzurro Angelo Petrone calcia alto un rigore che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

Nel corso della prima frazione ospiti di mister Giovinazzo sono pericolosi con Cabrera e Dascoli. Nella ripresa, il Soriano colpisce: al 27’ Cabrera trova il gol del vantaggio, mentre Beceiro chiude i conti quattro minuti più tardi. Pe la squadra vibonese un’affermazione che mette una serie ipoteca per il passaggio di turno.

Nell’altro match, giocato sul campo dell’Ardore, San Luca e Melito si sono divisi la posta in palio in una gara equilibrata. Il Melito era passato in vantaggio al 23’ del secondo tempo con Martinez, ma il San Luca ha trovato il pareggio grazie al calcio di rigore trasformato da Catalani (36’), mantenendo così vive le speranze per il ritorno.

I return match, decisivi per stabilire le due finaliste, sono in programma tra due settimane, l’11dicembre.