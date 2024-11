Oggi pomeriggio alle 14.30 il "Marzano" di Vibo Marina sarà il teatro del return match della semifinale di Coppa Italia dilettanti fra Soriano ed Acri. I rossoneri di mister Pascuzzo partono da favoriti per l'approdo in finale, partendo dal 4-0 della gara d'andata giocata quindici giorni fa al "Pasquale Castrovillari". Il Soriano di Marasco, comunque, tenterà l'impresa nonostante il risultato dell'andata ma anche alcuni defezioni in formazione fra infortuni e squalifiche.

L'arbitro

Ad arbitrare la partita sarà Giovanni Idone di Reggio Calabria, coadiuvato da Perri di Lamezia Terme e Gigliotti di Cosenza.

Salta per Covid Locri - Reggiomediterranea

Non si giocherà invece l’altra semifinale in programma tra Locri e Reggiomediterranea (andata 3-3), alcuni casi di covid registrati nel gruppo squadra della Reggiomediterranea hanno infatti portato alla decisione di rinviare il match al prossimo 15 dicembre. Il recupero in tale data consentirebbe ancora di poter disputare poi la finalissima il 22 (o 23) dicembre. Nel caso, invece, di ulteriori spostamenti del derby reggino, la gara d’epilogo della competizione si dovrà disputare inevitabilmente nel 2022.