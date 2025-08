La strada che porterà alla finalissima di Coppa Italia Dilettanti, in programma come al solito a ridosso di Natale, è lunga e tortuosa e inizierà il prossimo 31 agosto, alle ore 16. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati stilati i 16 triangolari che suddividono le squadre in Eccellenza e Promozione (una di Eccellenza e due di Promozione per ogni raggruppamento). La sessantesima edizione partirà dunque l'ultimo giorno di agosto, per dare una aperitivo forte a quella che sarà la prossima stagione, e proseguirà poi con le altre due gare il 3 e il 7 settembre.

Al Soriano la trasferta più lunga

Definito dunque il calendario della prima giornata e, come detto, la strada è lunga e tortuosa. A tal proposito, ecco un piccolo schema geografico sulle trasferte in programma per la giornata inaugurale di Coppa Italia e se la strada fino al prossimo dicembre è lunga e piena di buche, non è esente un percorso tortuoso già alla prima giornata per alcune compagini. La trasferta inaugurale più lunga, infatti, spetta al Soriano. La squadra rossoblù, semifinalista nella scorsa edizione e dunque quantomai desiderosa di riprovarci, è consapevole di dover fare tanta strada a partire dal 31 agosto. La compagine di mister Tonino Figliomeni, inserita nel girone 9 insieme a Sersale e Taverna, sarà infatti ospite del club biancorosso neopromosso al prossimo campionato di Promozione A. Circa cento i chilometri che dovrà percorrere la squadra vibonese, che si prende questo speciale primato in vista della prima giornata di Coppa Italia Dilettanti.

Le trasferte di Rossanese, Virtus Rosarno e Praiatortora

Continuando a spulciare tra le sedici partite in programma, trasferte relativamente lontane per Virtus Rosarno, Rossanese e Praiatortora.

Innanzitutto il secondo posto della trasferta più lunga spetta all'Amantea, chiamata a far visita al Praiatortora, lontano circa 95 chilometri. La Virtus Rosarno, neopromossa al prossimo campionato di Eccellenza, farà invece visita all'Atletico Maida percorrendo circa un'ottantina di chilometri, qualcosina in meno di quelli che percorrerà la Rossanese che sarà di scena sul campo del Rocca di Neto, quest'ultima altra neopromossa al prossimo campionato di Promozione A.

Le altre trasferte

A seguire, poi, tutte le altre trasferte in programma. Tra quelle che sono rimaste e non ancora citate, c'è quella del rinnovato Castrovillari che percorrerà poco meno di sessanta chilometri per andare a giocare sul campo del Kratos Bisignano, che alla fine è più o meno la distanza che percorrerà lo Stilomonasterace per affronatre il nuovo San NicolaChiaravalle-Soverato. Una cinquantina sono i chilometri che dividono l'Isola Capo Rizzuto dal Cotronei mentre una quarantina, invece, quelli che dovrà fare il Cittanova per raggiungere Ardore.

Mezz'oretta di pullman invece per Paolana, Palmese e Trebisacce. La squadra di mister Andreoli, infatti, sarà di scena sul campo del Campora mentre la Palmese di mister Bracco percorrerà appunto una trentina di chilometri per arrivare a Delianuova, casa della Deliese. Stessa distanza anche tra Trebisacce e Cassano.

Le trasferte più vicine

Man mano che si va avanti, ecco che le trasferte si assottigliano sempre più di più. Andando, come fatto finora, in ordine decrescente, ecco che la Gioiese avrà meno di mezz'ora di pullman da fare per raggiungere il campo dello Sporting Polistena, così come il Brancaleone per raggiungere quello della Bovalinese. Distanza quasi nulla, infine, per reggioravagnese, DB Rossoblù Luzzi e Bocale che affronteranno rispettivamente Melito, Morrone e Pro Pellaro.

Le partite e la distanza approssimativa

GIRONE 1: Cassano Sybaris-Trebisacce 30 km

GIRONE 2: Kratos Bisignano-Castrovillari 58 km

GIRONE 3: Amantea-Praiatortora 96 km

GIRONE 4: Campora-Paolana 34 km

GIRONE 5: Rocca di Neto-Rossanese 88 km

GIRONE 6: Morrone- DB Rossoblù Luzzi 20 km

GIRONE 7: Cotronei-Isola Capo Rizzuto 50 km

GIRONE 8: S. Nicola Chiaravalle Soverato-Stilomonasterace 50 km

GIRONE 9: Pino Donato Taverna-Soriano 101 km

GIRONE 10. Atletico Maida-Virtus Rosarno 80 km

GIRONE 11: Sp.Polistena-Gioiese 24 km

GIRONE 12: Ardore-Cittanova 40 km

GIRONE 13: Deliese-Palmese 32 km

GIRONE 14: Bovalinese-Brancaleone 23 km

GIRONE 15: Pro Pellaro-Bocale 4 km

GIRONE 16: Melito-Reggioravagnese 20 km