Il Comitato Regionale Calabria ha reso noto il tabellone della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti per la nuova stagione sportiva 2025/2026. Partecipano alla competizione le 16 squadre nell’organico del massimo campionato regionale di Eccellenza e le 32 di Promozione, suddivise in 16 triangolari: gara 1 prevista domenica 31 agosto, mentre gara 2 e gara 3 avranno luogo rispettivamente mercoledì 3 e domenica 7 settembre.

Come da regolamento, invariato l’obbligo per le società di impiegare sin dall’inizio, e per l’intera durata delle gare, un calciatore nato dal 1° gennaio 2006 ed un calciatore nato dal 1° gennaio 2007 in poi. Nei prossimi giorni seguirà il Comunicato Ufficiale nel quale verranno definite anche le date dei turni successivi e quella della finale che consentirà alla vincente l’accesso alla fase nazionale della 60° edizione della competizione.







Ecco il calendario del primo turno della Coppa Italia Dilettanti

Prima Giornata del Primo Turno (Domenica 31 Agosto 2025 – Ore 16)

(1° Girone)

Cassano Sybaris vs Trebisacce

Riposa: Calcio Malvito (in attesa della scissione con Virtus Acri)

(2° Girone)

Kratos Bisignano vs Castrovillari

Riposa: Altomonte RC

(3° Girone)

Città Amantea vs Digiesse Praiatortora

Riposa: Scalea

(4° Girone)

Campora vs Paolana

Riposa: Rende

(5° Girone)

Rocca di Neto vs Rossanese

Riposa: Corigliano Marca

(6° Girone)

PLM Morrone vs Dbrossoblu Luzzi

Riposa: Bisignano

(7° Girone)

Cotronei vs Isola Capo Rizzuto

Riposa: Union Kroton

(8° Girone)

S. Nicola Chiaravalle Soverato vs Stilomonasterace

Riposa: Mesoraca

(9° Girone)

Pino Donato Taverna vs Soriano

Riposa: Sersale

(10° Girone)

Atletico Maida vs Virtus Rosarno

Riposa: Pizzo

(11° Girone)

Sporting Polistena vs Polisportiva Gioiese

Riposa: Comprens. Capo Vaticano

(12° Girone)

Ardore vs Cittanova

Riposa: Gioiosa Jonica

(13° Girone)

Deliese vs Palmese

Riposa: Taurianova

(14° Girone)

Bovalinese vs Brancaleone

Riposa: Bianco

(15° Girone)

Pro Pellaro vs Bocale Admo

Riposa: Val Gallico

(16° Girone)

Melito vs Reggioravagnese

Riposa: Africo