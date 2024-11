La semifinale d'andata della Coppa Italia Dilettanti che contrappone Bocale e Cittanova, si gioca nel segno dell'equilibrio. Le due squadre, infatti, danno spazio ai tatticismi a dispetto dello spettacolo. Questa può essere la sommaria sintesi della gara che si è disputata oggi pomeriggio: tatticismo, come già scritto, ma anche tanti errori commessi dalle due squadre.

Il match

Il primo tempo va in scena fino al 45esimo con poche emozioni. Occasionissima per il Bocale con Dardiki che di testa esalta il portiere Palumbo. Su ribaltamento di fronte, un minuto dopo, la replica del Cittanova con Scarcella che serve una palla radente a Tapparello da appoggiare solo in rete, provvidenziale il recupero di Scoppetta che in scivolata è protagonista di un intervento risolutore. La prima parte del match si può riassumere coì.

La seconda frazione riserva un pizzico di vivacità in più. Il Cittanova si affida alle conclusioni da fuori area degli specialisti Sapone e Scarcella ma senza creare danni. Il Bocale ADMO "rischia" di passare in vantaggio con il subentrato Alegria al posto di Dardiki che, in progressione saltando due difensori, solo davanti al portiere tenta la conclusione di potenza ma il portiere Palumbo riesce a smorzare la conclusione consentendo a D’Ascoli di salvare sulla linea. Sul gong finale è sempre sugli scudi Palumbo, migliore in campo, a dire no a Tossi con un altro grande intervento.

E per quanto possa recriminare qualcosa il Bocale ADMO, il risultato finale rispecchia l’andamento della gara lasciando aperta la porta della finale con la gara di ritorno del 13 dicembre. Certo, in quella occasione potrebbero esserci anche delle novità nei rispettivi organici, in quanto a calciomercato aperto qualcosa potrebbe cambiare per nelle rose di entrambe le aspiranti. A breve, per esempio, il Bocale ADMO annuncerà nuovi volti, qualcosa potrebbe cambiare anche nel Cittanova.

Il tabellino

Bocale ADMO-Cittanova 0-0

Bocale ADMO: Mileto, Barnofsky, Neri, Urruty, Baeza, Scoppetta, Tossi, Billetta (15'st Picone), Caseiro (12'st F. Sapone), Dardiki (28'st Alegria), Arigò. A disposizione: Marino, Soraci, Pagano, Guglielmo, Ruggeri, Crea. Allenatore: Saviano.

Cittanova: Palumbo, D. Scarcella, Giofrè, Cianci, Dascoli, Rossi (33'st De Paola), G. Sapone, Denaro (42'st Infusino), Tapparello, Condemi, Ricciardi. A disposizione: Stillitano, Napoli, Teramo, Arietta, C. Scarcella, Rechichi, Tornabene. Allenatore: Nocera.

Arbitro: Millea di Catanzaro (Larosa di Vibo Valentia, Cardia di Locri).

Note: ammoniti Baeza (B), D. Scarcella (C), Tapparello (C); angoli 8-3; recupero 3'pt, 4'st.