La finale di Coppa Italia Dilettanti tra San Luca e Praiatortora, in programma il prossimo 22 dicembre, si preannuncia come una sfida in perfetto stile Davide contro Golia.

Da una parte, il San Luca, penultimo nel campionato di Eccellenza con 6 punti, e dall’altra, il Praiatortora, dominatore assoluto della classifica guidata a quota 30. Una sfida che mette dunque in luce la determinazione della formazione giallorossa, guidata in panchina da Tony Lio, subentrato a Maurizio Lanzaro alla fine di novembre.

Il San Luca arriva all’appuntamento dopo aver superato il Melito nel doppio confronto delle semifinali. Dopo l’1-1 dell’andata, nel match di ritorno, vinto dai giallorossi per 2-1 grazie a una doppietta di Baena, si è raggiunto un traguardo che sembrava impossibile solo poche settimane fa. Con una rosa composta prevalentemente da giocatori stranieri e costretta a fare i conti con l’assenza di un campo completamente agibile, il San Luca ha dimostrato di non arrendersi alle difficoltà.

Il San Luca ha già messo le mani sul trofeo nell’edizione 2019-2020, battendo ai rigori la Morrone, riscattando così la finale persa l’anno prima contro il Corigliano e regalando un momento indimenticabile ai suoi tifosi. A distanza di quattro anni, la squadra giallorossa sogna un altro trionfo, consapevole che questa finale contro il Praiatortora rappresenta una straordinaria occasione di riscatto. Davide è pronto a sfidare Golia, con la speranza di riscrivere ancora una volta la storia.