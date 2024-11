Il via il prossimo 10 agosto. Ai nastri di partenza anche Crotone, Reggina, Catanzaro e Cosenza. In palio il Napoli e la Juventus. Sfide possibili solo in caso di qualificazione agli ottavi

MILANO - Al via la stagione calcistica 2014-2015. Il primo atto nella sede della Lega Calcio a Milano. E' qui che sono stati effettuati i sorteggi della Coppa Italia-Tim Cup. Tra le settantotto squadre iscritte anche quattro calabresi: il Crotone, la Reggina, il Cosenza ed il Catanzaro.

Gli accoppiamenti. Definiti il tabellone e gli accoppiamenti del primo turno. In campo domenica 10 agosto le squadre di Lega Pro e alcune provenienti dalla serie D. Il Cosenza affronterà in trasferta la Cremonese mentre il Catanzaro ospiterà l'Akragas e la Reggina riceverà la Casertana. Già qualificato al secondo turno il Crotone che entrerà in scena, come tutte le squadre di B, successivamente.

Il tabellone. Ma procediamo con ordine. Il Cosenza ripartirà dunque da Cremona e lo farà sognando la Juventus, possibile avversaria agli ottavi di finale. Per sfidare i bianconeri, i lupi silani dovranno superare tre scogli. Il primo è rappresentato dalla Cremonese, il secondo dal Trapani, il terzo verosimilmente dal Verona. Dall’altra parte del tabellone figura il resto della pattuglia calabrese. La Reggina ripartirà dal Granillo sfidando la neo promossa Casertana ed in caso di passaggio del turno affronterà il Crotone. La vincente sfiderà il Cesena, anticamera di un possibile ottavo di finale con il Napoli. Sogno partenopeo anche per il Catanzaro che ricomincerà dal Ceravolo contro l’Akragas. Poi, in caso di qualificazione, ecco la Ternana e quindi eventualmente Udinese prima e Napoli dopo.

Occhio alle date. Sarà un agosto particolarmente impegnativo per le compagini calabresi. Si parte il 10 agosto con il primo turno, poi il 17 è in programma il secondo ed il 24 il terzo. Tutto in rapida successione, sognando Napoli e Juventus.