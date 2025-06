Non senza rimpianti per i team calabresi termina così l’edizione della Coppa Italia su spiaggia. L’Icierre affronterà la squadra reggina nell’ultimo match che determinerà la tredicesima posizione all’interno della manifestazione

Poteva andare decisamente meglio alle squadre calabresi l’avventura in Coppa Italia, che è arrivata in questa estate a inframezzare la poule promozione. Dopo le gare svolte a Terracina, i team principali della nostra regione si sono sfidati in un contesto ben diverso, il riepilogo delle ultime gare fa comunque capire come il bilancio poteva essere più soddisfacente.

Partendo intanto dalle prime gare del raggruppamento che comprendevano le squadre in lotta dal 9° al 16° posto, negli ultimi giorni ci sono state in ballo motivazioni importanti. Si parte così da Icierre Lamezia-Naxos, con il 3-2 dei siciliani arrivato grazie ai gol di Perez (doppietta) e Caltabiano, mentre nei calabresi sono stati Verso e Mascaro a infilare la difesa avversaria.

Ben altra musica invece nel match finito 6-3 tra Vastese e Brancaleone, squadra che a sua volta aveva eliminato i cugini calabresi della Sakro Crotone. Una tripletta di Galletta non è bastata alla squadra reggina per avere la meglio sulla squadra abruzzese che, con una sorta di cooperativa del gol, ha avuto sempre il pallino del gioco in mano.

Molto meglio invece è andata negli ultimi due match giocati, con l’Icierre che ha battuto il Sicilia per 3-0: in gol Gullo, Villella e Verso, a dimostrazione di una solidità difensiva ritrovata e della buona proposizione offensiva. Il Brancaleone invece si è imposto sul Chiavari, nei tre tempi regolamentari il gol di Borrello ha tenuto in vita la squadra per arrivare sino ai rigori dopo l’1-1: alla fine punteggio sul 7-6 e possibilità ora di giocare per il tredicesimo posto proprio nel derby.

Si sfideranno oggi, alle 10.45, Icierre e Brancaleone per una sorta di rodaggio utile in vista soprattutto della seconda parte della Serie A poule promozione, che riprenderà da metà luglio circa.