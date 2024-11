Un gol di De Angelis stende la Salernitana. Silani ai quarti contro la Juve Stabia

COSENZA - Basta e avanza un gol su rigore di De Angelis al Cosenza per stendere la Salernitana e continuare la propria avventura in coppa Italia di Lega Pro. E’ il quarto risultato utile di fila dei silani sotto la gestione Roselli. Quello che più interessava al trainer ex Pavia era fare bella figura. C’è riuscito. E poco importa se la Salernitana vista al San Vito non era quella del campionato. L’episodio chiave arriva al 13’ della ripresa: Tortolano si guadagna un rigore che De Angelis prontamente trasforma: 1-0 per il Cosenza e Salernitana eliminata. Accede ai quarti invece la formazione silana dove incontrerà la Juve Stabia.