La prima sfida ufficiale della stagione per il Crotone regala non poche emozioni. Gli ospiti, guidati da Pippo Inzaghi, sono ostici e giocano bene. Il Crotone, però, passa in vantaggio con Vulic al 26' del primo tempo e sfiorano il raddoppio alla mezzora con un tiro al volo di Benali. Le Rondinelle sbattono su Festa che al 33′ si supera su Ayé. Un minuto dopo gli Squali colpiscono un palo esterno con Zanellato. Al riposo le squadre vanno con i padroni di casa in vantaggio.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa il Brescia trova la strada per il pareggio con Van De Looi che dopo appena un minuto batte Festa. La squadra di Inzaghi prende coraggio e ci crede e al 67' Bajic approfitta di una bella azione del duo Tramoni - Bisoli dialogano tra di loro e apparecchiano la tavola per il gol del vantaggio bresciano. Il Crotone non si scompone, anzi, la squadra di Modesto inizia a macinare gioco e al 76' Mulattieri ristabilisce di testa la parità. Si và ai supplementari.

Supplementari e rigori

Ai tempi supplementari accade ben poco con le squadre che restano inchiodate sul risultato di 2-2. La qualificazione si decide ai calci di rigore. Per il Crotone a segno Molina, Benali, Mogos e Vulic mentre per le Rondinelle gol di Baijic e Spalek ma errori decisivi di Moreo e Ndoj che si fa parare il tiro da Festa.

Il tabellino

Crotone: Festa; Visentin, Mondonico (dall’87 Mogos), Nedelcearu (dal 98’ Bruzzaniti); Giannotti, Zanellato, Vulic, Molina; Borello (dal 116’ Maesano), Benali; Mulattieri (dal 78’ Juwara).

Brescia: Perilli (dal 50’ Joronen); Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli (dal 78’ Spalek), Van de Looi (dal 105’ Andreoli), Jagiello (dall’ 86’ Ndoj); Tramoni; Ayé (dal 78’ Moreo), Bajic.

Arbitro: Massimi di Termoli (Assistenti: Capaldo e Vigile)

Marcatori: 26’ Vulic (C), 46’ Van de Looi (B), 67’ Bajic (B), 76’ Mulattieri (C). Sequenza rigori: Bajic gol (B), Molina gol (C), Moreo fuori (B), Benali gol (C), Ndoj parato (B), Mogos gol (C), Spalek (B) gol, Vulic gol (C)

Note: 1500 spettatori. Ammoniti: 17’ Bisoli (B), Borello 45+2’ (C), 70’ Van de Looi (B), 89’ Cistana (B), 92’ Spalek (B), 114’ Juwara (C), 117’ Visentin (C). Espulsi: 121’ Pajac (B)