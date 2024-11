Impegno di Coppa Italia che coinvolge anche il pubblico nell’anemica maniera in cui due squadre, che vivono momenti delicati di campionato, possono semplicemente usufruire di calciatori che recuperano da infortuni o mancati utilizzi. Così Crotone-Brindisi, ufficialmente valevole per il secondo turno di Coppa Italia di serie C si gioca allo Scida con addetti ai lavori di numero superiore agli spettatori ed alle panchine delle due squadre.

Primo tempo

Le due squadre si affrontano comunque a viso aperto ed a specchio, entrambe col 3 5 2. Zauli con Giron terzo e Giannotti quinto, lancia Cantisani al fianco di Vuthaj così è Pannitteri sulla linea quasi di trequartista a giostrare con le spalle coperte da Vinicius più che da Jurcec ancora fuori dai meccanismi di gioco. Così la gara comunque piacevole grazie anche alla non trascurabile coppia d’attacco ospite (Ganz Golfo) si impreziosisce al 19’ con Vuthaj che riceve palla centralmente sulla trequarti da Giannotti, con una finta supera Ceesay e dai 25 metri prova il sinistro che sfiora la traversa. Tra ammonizioni che fioccano (si arriverà a sei che sono un numero per un primo tempo di Coppa Italia) si arriva quasi naturalmente al vantaggio dei pitagorici sugli sviluppi di un corner dalla destra: la palla arriva a Giron sulla sinistra che la mette al centro dove Spaltro devia di testa e Pannitteri, all’interno dell’area piccola, supera Saio. Cerca di reagire il Brindisi pur non cogliendo l’attimo prima con Golfo e poi grazie anche all’attenzione di D’Alterio in porta. Il Crotone va vicino un paio di volte al raddoppio: prima al 35’ con un destro dal limite di Cantisani, ben servito da Vuthaj, sul quale Saio deve volare sulla sua sinistra per respingere in corner; e poi al 44’ con Cantisani che tenta la via del gol che Saio evita volando e deviando in angolo.

Secondo tempo

Iniziano subito le girandole di sostituzioni con Zauli che chiama Leo al posto di Loiacono e Danucci che chiama dentro Costa e Albertini al posto di Cancelli e Monti. Nei primi minuti il Crotone sembra voler lasciare iniziativa ai pugliesi che però non riescono ad impensierire D’Alterio. Da parte sua il Crotone sembra essere “sufficiente” avanti, arrivando sulla trequarti con un atteggiamento “molle”. Arriva il momento di Moretti per Ganz nel Brindisi ma i padroni di casa continuano a gestire la gara anche oltre l’ora inoltrata di gioco spostando il nuovo entrato Crialese (al posto di Cantisani) a terzo, e di conseguenza con Giron quinto e Pannitteri seconda punta. Poi l’ultima girandola di cambi termina con Rojas che a dieci dal termine entra al posto di Jurcec. All’86’ si conferma Golfo il più pericoloso tra gli ospiti con un tiro al volo strozzato fuori alla destra di D’Alterio, ma la gara termina quasi stancamente in possesso del Crotone che oltre ad una traversa di Pannitteri a tre dal termine ne colpisce un'altra al 96' con Vuthaj. Da festeggiare così passaggio del turno e secondo clean sheet consecutivo dopo quello a Latina in campionato.

IL TABELLINO

Crotone 1 Brindisi 0

CROTONE (3-5-2): D’Alterio; Spaltro (dal 72’ Bove), Loiacono (dal 46’ Leo), Giron; Bruzzaniti, Jurcec (dall’81’ Rojas), Vinicius (dal 72’ Schirò), Pannitteri, Giannotti; Cantisani (dal 63’ Crialese), Vutahj. All. Zauli.

BRINDISI (3-5-2): Saio; Gorzelewski, Bellucci, Vona; Monti (dal 46’ Costa), Cancelli (dal 46’ Albertini), Ceesay (dal 75’ Lombardi), De Angelis (dal 67’ Petrucci), De Feo; Ganz (dal 60’ Moretti), Golfo.All. Danucci.

RETI: al 23’ Pannitteri (KR);

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo

AMMONIZIONI: Vona (BR) al 3’; al 9’ Giannotti (KR); Bellucci (BR) al 29’; Loiacono (KR) al 36’; De Feo (BR) al 39’; Jurcec (KR) al 44’; D’Alterio (KR) al 60’; Schirò (KR) all’86’