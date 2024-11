Sconfitta amara nel primo turno di Coppa Italia per il Rende che cede alla Pro Vercelli solo nel secondo extra time. A decidere la gara le reti di Volpe e Azzi che interrompono il sogno Coppa Italia dei biancorossi alla fine di una gara che i ragazzi di Andreoli hanno comunque giocato a testa alta.

Per l’esordio in Coppa Andreoli butta immediatamente nella mischia Loviso in cabina di regia con Cipolla al suo fianco. In attacco unico punto di riferimento Rossini, Libertazzi parte dalla panchina, con la batteria Morselli-Vivacqua-Achik a supporto. Gilardino risponde con un prudente 4-5-1 con Rosso unica punta a favorire gli inserimenti dei centrocampisti.

Primo tempo: Rende propositivo

Nonostante il caldo umido le due squadre provano a imprimere alla gara ritmi alti con continua circolazione di palla alla ricerca dell’imbucata in verticale.

È la formazione di Andreoli a rompere gli indugi con Vivacqua che prova la conclusione dal limite su palla vagante ma non inquadra la porta.



Le due squadre coprono bene il campo lasciando pochi spazi e in velocità provano a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Vivacqua, il più attivo, colpisce la parte alta della traversa con un tiro-cross. Risponde la Pro Vercelli con una stoccata di Rosso che termina alta.

Ripresa: i biancorossi non sfruttano le occasioni

Il primo squillo del secondo tempo è della Pro Vercelli con un tiro di Schiavon dal limite che sfiora il palo alla destra di Savelloni. Ancora padroni di casa pericolosi con Russo ma Savelloni smanaccia e sventa il pericolo. Il Rende soffre e la squadra di Gilardino prova ad approfittarne: prima Azzi va via di prepotenza ma il suo tiro finisce sull’esterno della rete, poi Rosso colpisce la parte alta della traversa. Il Rende prova ad alleggerire la pressione: Morselli trova il fondo palla in area, respinta che va sui piedi di Loviso ma il tiro è troppo strozzato. Andreoli si gioca la carta Libertazzi con l’intenzione di dare maggiore peso all’attacco. La grande occasione il Rende la confeziona al minuto 37: slalom in area di Vivacqua diagonale a botta sicura che pero va a stamparsi sul palo lontano con Moschin battuto. I tempi regolamentari si chiudono sullo 0-0.

Si va ai supplementari

Le due squadre sono visibilmente stanche ma cercano comunque la giocata risolutrice. Loviso detta i tempi ma al Rende manca la stoccata decisiva. Il direttore di gara annulla due reti comunque dubbie alla Pro Vercelli sul finire del primo tempo supplementare.

I padroni di casa spezzano l’equilibrio al quinto minuto del secondo extra time: Volpe da fuori area su una palla persa trova il jolly con Savelloni battuto. Il Rende resta in dieci dopo l’espulsione di Loviso per proteste. I padroni di casa raddoppiano al minuto 10: calcio di punizione di Schiavon, Savelloni respinge corto, sul pallone si avventa Azzi che non ha problemi a raddoppiare.

Pro Vercelli - Rende 2-0 (dts)

PRO VERCELLI (4-5-1): Moschin; Foglia Milesi Grossi Quagliata; Azzi (11’ sts Volpatto) Schiavon Sangiorgi (27’ pt Erradi) Mal Della Morte (6’ pts Volpe); Rosso (2’ pts Ciceri). In panchina Nobile, Caruso, Bigotti. Allenatore: Gilardino





RENDE (4-2-3-1): Savelloni; Sicuro Germinio Bruno Blaze; Loviso Cipolla; Morselli (20’ st Libertazzi) Vivacqua Achik (39’ st Scimia); Rossini. In panchina Palermo, Borsellini, Ampollini, Collocolo, Origlio, Sidibe, Boito, Carbone. All: Andreoli



ARBITRO: Tremolada di Monza



MARCATORI: 5’ sts Volpe (P), 10’ sts Azzi (P)



NOTE: Spettatori paganti 504 per un incasso di 3530 euro. Espulsi al 6’ sts Loviso (R) per proteste. Ammoniti Mal (P), Germinio (R), Rosso (P), Foglia (P). Angoli 4-4. Recuperi 2’ pt, 3’ st, 2’ pts, 1 sts