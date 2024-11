Il Catanzaro e il Crotone, in quanto seconda classificata in Lega Pro, scenderanno in campo prima di Cosenza e Reggina nel turno preliminare. Lupi e amaranto entreranno invece in scena nei trentaduesimi

Come ogni stagione, sarà la Coppa Italia a bagnare l’esordio delle compagini calabresi. Il Catanzaro e il Crotone, in quanto seconda classificata in Lega Pro, scenderanno in campo prima di Cosenza e Reggina nel turno preliminare. Lupi e amaranto entreranno invece in scena nei trentaduesimi.

Secondo il ranking stilato per il triennio 2021/2024, i giallorossi dovrebbero giocare al Ceravolo (o a Lecce considerato l’indisponibilità dell’impianto del capoluogo) contro il Vicenza. Ai pitagorici, invece, toccherebbe la trasferta in casa della vincitrice della finale playoff Foggia-Lecco.

I trentaduesimi di finale

Nel turno successivo entreranno in gioco le compagini calabresi che hanno conquistato quest’anno la salvezza nel campionato cadetto. Al Cosenza toccherà esordire in trasferta contro il Sassuolo al Mapei Stadium. La vincente del match sfiderebbe, nei sedicesimi, la vincente di Spezia-Venezia, due formazioni disputeranno il prossimo torneo di Serie B. Andando avanti nel tabellone ci sarebbero sulla strada dei calabresi Atalanta ed in caso Milan.

Alla Reggina, invece, toccherebbe il match nella tana della Cremonese, ma espugnando lo Zini troverebbe la vincente di Empoli-Cittadella, quindi la Roma e poi la Lazio.

Se il Catanzaro dovesse battere nei preliminari i biancorossi viaggerebbe verso Udine dove ad attenderli ci sarebbero Lovric e compagni. A seguire la vincente di Cagliari-Palermo, il Milan e l’Atalanta.

Per il Crotone, invece, il cammino in Coppa Italia prevederebbe la partita in casa del Torino, poi contro la vincente di Frosinone-Pisa, il Napoli e la Juventus.

Coppa Italia, la variante Sampdoria

C’è tuttavia da tenere in conto la situazione della Sampdoria. Qualora il club blucerchiato non dovesse riuscire ad iscriversi, potrebbe essere modificato il tabellone. In caso di esclusione e conseguente mancata partecipazione, le società scalerebbero di una posizione nel ranking.

Il Cosenza troverebbe l’Empoli con match fissato al Castellani e la Reggina il Bari al San Nicola. In tutto ciò al posto della Samp verrebbe riammesso il Brescia, sconfitto ai playout di Serie B proprio dalla compagine del patron Guarascio.