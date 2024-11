La Coppa Italia Dilettanti ha visto oggi le sfide di ritorno dei quarti di finale. All'Amerise di Trebisacce, i padroni di casa hanno ospitato il Praiatortora, in un match fortemente condizionato dalla vittoria per 4-1 dei giallorossi in casa delle formazione allenata da Alberto Aita. Doveroso evidenziare, comunque, come entrambi i tecnici abbiano optato, nel match di ritorno, per formazioni largamente rimaneggiate rispetto a quelle tipo.

Mister Malucchi, al riparo delle quattro reti rifilate all’andata ai tirrenici, tiene in panca sei elementi che domenica hanno contribuito alla vittoria casalinga contro il VE Rende. Stesso atteggiamento per il collega Aita che, con saggezza, con Munoz e Bert squalificati, Piccioni in tribuna per riposo, ha schierato elementi giovani anche per verificarne le condizioni tenendo in panchina la ditta Puoli-Petrone.

La partita

Protagonista del match il giallorosso Kone, autore di una doppietta. In occasione della prima marcatura, all’8’, è lesto ad approfittare di un malinteso tra difensore e portiere, mentre al 16’ finalizza con una violenta conclusione. Da applausi la terza rete giallorossa al 20’ , con Jarar bravo a piazzare un tiro a giro dopo una bella azione corale. Le marcature della giornata si completano con De Paola, all’85’, che fa fuori area, con una stoccata precisa e violenta, toglie la ragnatela dal sette.

Quella di Malucchi è una squadra in salute, cambiano i musicisti ma la melodia è la stessa. Lo stesso mister vive la gara sempre in piedi davanti la panchina, incita e guida i suoi dal primo all’ultimo minuto. Ospiti giunti già con la bandiera bianca, senza velleità, senza anima, contrariamente per quanto fatto vedere in altre occasioni. Per il Trebisacce testa ora alla prossima di campionato ma si pensa anche alla prossima gara, la semifinale, contro il forte Sambiase prevista con andata in casa il 29 novembre con il ritorno fissato per il 13 dicembre.

La DGS PraiaTortora ha la testa altrove. Vero, il turno domenicale di campionato offre lo scontro in casa con il Brancaleone e probabilmente si pensa di chiudere quanto prima la pratica salvezza per cercare, successivamente, da matricola, un piazzamento migliore, ma lascia la competizione senza combattere, come suo costume.

Il tabellino

TREBISACCE – DGS PRAIATORTORA 4-0

Trebisacce: Martin, Errico, Carone, Cerda (58’ La Banca), Pastore, Vodanocich, Leonori A. (62’ Curatelo), De Paola, Kone, Jarar (69’ De Vincenti), Leonori J. (51’ Converti, 75’ Parrotta) – All. Malucchi Serafino

DGS PraiaTortora: Alercia G. (46’ Aurelio), Alercia V. (69’ Palestini), Reinoso, Capuano (46’ D’Andrea), Zazas, Garcia (46’ Ietto), Bruzzese, Franceschi, Ferracci, Della Rocca, La Gatta (46’ Carballo) – All. Aita Alberto

Marcatori: 8’ Kone (T), 16’ Kone (T), 20’ Jarar (T), 85’ De Paola (T)

Arbitro: Cilento Katia (sez. Cosenza). Assistenti: Sturniolo Alessio (sez. Cosenza) – Robinson Matheus (sez. Cosenza). Ammoniti: 24’ Alercia V. (PT), 78’ Ferracci (PT). Recupero: Pt 1’ – St 5’