Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta per 1-0 nella gara di ritorno disputata ieri a Praia: «L'unico rammarico è aver preso un gol in una circostanza evitabile, avendo perso una palla in uscita»

Il Trebisacce ferma il suo cammino in Coppa Italia Dilettanti ai quarti di finale non riuscendo, così, a replicare il percorso dello scorso anno che vide i Delfini giallorossi arrivare in semifinale. Eppure contro il Praia Tortora il doppio confronto è stato all'insegna dell'equilibrio, con la formazione di Malucchi che ha tenuto testa a una squadra che sta primeggiando nel massimo campionato regionale, e dunque di una categoria superiore.

Dopo l'1-1 casalingo, i giallorossi si giocavano il pass in terra praiese e, quando il match sembrava destinato ai tempi supplementari, un calcio di punizione di Alan Bert spazza via tutte le speranze trebisaccesi.

Le parole di Malucchi

Intervistato nel post-partita dai microfoni del club locale, mister Malucchi analizza così la gara: «Effettivamente, tra andata e ritorno, è stata una partita molto equilibrata tra due squadre tattiche e ben messe in campo, dunque ha regnato l'equilibrio e, in partite del genere, solo un episodio può sbloccarla. C'è senza dubbio il rammarico di aver preso gol nel primo minuto di recupero e figlio di una situazione evitabile, dal momento che abbiamo perso una palla in uscita e da lì è nato il calcio di punizione».

«D'altronde – aggiunge l’allenatore giallorosso –, è pur vero che di fronte avevamo una signora squadra che sta facendo molto bene in Eccellenza come testimonia la classifica. Per il resto ai miei ragazzi posso rimproverare poco poiché hanno fatto la loro partita, anche se è difficile giocare ogni tre giorni e mantenere ritmi alti. Nel complesso è stata una bella partita e facciamo i complimenti al Praia Tortora»