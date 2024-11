Una doppietta di Federico Bonazzoli permette alla Salernitana di superare il turno. Per la squadra di Aglietti adesso testa al campionato di Serie B con il primo impegno contro il Monza

Esordio in Coppa Italia amaro per la Reggina che perde 2-0 all'Arechi di Salerno e saluta la competizione. Ai sedicesimi di finale si qualifica infatti la Salernitana. A decidere la sfida - al quale hanno assistito 2476 spettatori - è stata una doppietta del neo acquisto Federico Bonazzoli, arrivato in prestito dalla Sampdoria, e che si è rivelato subito protagonista.

Il 24enne ha sbloccato il punteggio ad un minuto dall'intervallo (47'), addomesticando un cross di Ruggeri e freddando di destro Micai con una conclusione dal limite forte e precisa. Il raddoppio è arrivato al 10' della ripresa: Bonazzoli, servito da Kechrida, si è fatto trovare pronto nel cuore dell'area di rigore e in diagonale ha segnato il 2-0. Ai sedicesimi di Coppa Italia la Salernitana sfiderà il Genoa a Marassi. Domenica, invece, l'esordio in campionato a Bologna che segnerà il ritorno in serie A dei campani a 23 anni di distanza dall'ultima volta. Per la Reggina, invece, prima giornata di Serie B al Granillo contro il Monza.

Il tabellino

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyombér, Strandberg, Bogdan (20' st Aya); Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly (11' st Di Tacchio), Obi (12' st Capezzi), Ruggeri; Bonazzoli (37’ st Kastanos), Djuric (36’ st Kristoffersen). All: Castori.

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic (22' st Adjapong), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci (13' st Ménez), Hetemaj, Crisetig (34’ st Bianchi), Laribi (14' st Bellomo); Rivas, Montalto (23' st Denis). All: Aglietti.

Arbitro: Fourneau di Roma

Marcatori: 47’ e 10’ st Bonazzoli

Ammoniti: 41’ Capezzi (S), 51’ st Hetemaj (R)