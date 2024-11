I biancoverdi sconfitti in Basilicata 3-1. Domenica prossima gara casalinga con il Martina Franca

MATERA – Primo anticipo e prima sconfitta per la Vigor Lamezia. Gara subito in salita, con i lucani in vantaggio dopo soli 90 secondi con Madonia. Raddoppio del Matera al 40esimo del primo tempo con Letizia. I biancoverdi accorciano le distanze al 17esimo della ripresa con Puccio che buca la rete avversaria con un bolide da 30 metri. Passano 9 minuti e il Matera segna la terza rete con Cuffa su calcio d’angolo. Un risultato, 3-1, che poteva essere più rotondo per i padroni di casa che al 37esimo del secondo tempo si sono visti annullare per fuorigioco una rete del centrocampista Guerra. La Vigor domenica prossima incontrerà il Martina Franca.