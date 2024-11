A dicembre la vittoria nella Coppa Italia Regionale e adesso, a distanza di qualche mese, ecco la fase nazionale. Varcherà i confini della Calabria la Promosport, dopo aver conquistato il titolo. La squadra femminile biancazzurra, capace in poco tempo di raggiungere risultati eccellenti, dovrà adesso affrontare l’esaltante avventura della fase nazionale. L’esito del sorteggio non ha favorito la Promosport, costretta ad affrontare due trasferte su tre nel quadrangolare nel quale è stata inserita. Assiema alla formazione del patron Folino ci saranno il Catania (Sicilia), il Viggiano (Basilicata) e il Molfetta (Puglia).

Il Dipartimento Calcio Femminile ha provveduto ad effettuare il sorteggio per stabilire le squadre che giocheranno in casa le gare della fase nazionale. In occasione della prima giornata, esaltante impegno della Promosport, fra le mura amiche contro il Catania. Nel Comunicato ufficiale numero 88 della Lnd calcio femminile si riporta quale sede della gara il “Riga” di S.Eufemia/Lamezia, ma quel giorno la prima squadra maschile sarà impegnata per disputare la finale play off, per cui è scontato un cambio di sede oppure di orario. Dopo aver ricevuto il Catania, per la Promosport femminile ecco la trasferta, il 21 maggio, a Molfetta ed a chiudere altro viaggio, in Basilicata, a Viggiano. La vincente del quadrangolare approderà alla semifinale nazionale. A prescindere da come finirà, si tratterà sicuramente di un’altra esaltante avventura per le ragazze della Promosport ed anche per la dirigenza e il club lametino, alle prese con una competizione nazionale. Un altro momento di crescita collettiva, apprezzabile ancora di più perché arriva dal calcio in rosa nato poco tempo fa e portato avanti con caparbietà e serietà.