Gli amaranto salutano la competizione tricolore e pensano al “Bisceglie”. I silani onoreranno la coppa ma guardano già al Sicula Leonzio

Bye bye coppa Italia. La Reggina perde a Matera e saluta la competizione tricolore. Onore delle armi agli amaranto scesi in campo a trazione “baby”. Diversi i giovani talenti schierati da Maurizi sul rettangolo lucano. Seconde linee anche per Auteri che, prima mette al sicuro il match calando il tris, poi tira i remi in barca e subisce la mini rimonta dei calabresi che si ferma sul più bello. Reggina out e testa adesso solo al campionato

Catania-Cosenza, stasera alle 20:30 al “Massimino”

Chi continuerà a portare in alto i colori della Calabria in coppa Italia sarà il Cosenza di scena stasera alle 20:30 al “Massimino” di Catania. La squadra che ha inaugurato lo scorso 30 settembre la gestione Braglia, ancora arrabbiato per la sconfitta nel derby di Catanzaro. Improbabile che il tecnico rossoblu schieri la migliore formazione. Sul campo etneo scenderanno i panchinari. Sabato d’altronde c’è il Sicula Leonzio in campionato. E con tutto il rispetto possibile per la coppa, oggi ai lupi interessa molto di più rialzare la testa nel torneo di Serie C.