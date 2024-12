Saranno Praia Tortora e San Luca a sfidarsi il 22 dicembre nell'ultimo atto della Coppa Italia. Sono queste le due squadre, infatti, ad approdare alla finale che si giocherà tre giorni prima di Natale.

La parte più forte del tabellone, sulla carta, era quella riservata al match tra Soriano e Praia Tortora, ovvero tra le due favorite alla vittoria della coppa. Ed è proprio per questo motivo che i tirrenici hanno fatto una vera e propria impresa, ribaltando un risultato quasi insperato.

Le partite

Partita, quella allo stadio A. Primerano, che inizia in salita per i padroni di casa e in discesa per gli ospiti, con questi ultimi che passano in vantaggio all'altezza del quarto d'ora dopo una bella azione corale e conclusa infine da Maitini, tra i migliori del campionato per inserimenti e visione di gioco. Nella ripresa la pressione per la posta in palio sale e, a dieci minuti dal termine, Rivadero trova addirittura il raddoppio ristabilendo la parità complessiva con il risultato dell'andata. Il Soriano però capitola definitivamente quando, a un minuto dalla fine, Straccia si fa espellere e con l'arbitro che concede il calcio di rigore ai bianco-azzurri.

Dal dischetto ci va capitan Petrone che non sbaglia e suggella uno storico pass per la finale.



Nell'altro match a sorridere è il San Luca. Si iniziava dal'1-1 dell'andata ma il Melito passa avanti dopo soli cinque minuti di gioco grazie a Magalhaes. Il San Luca però riesce a pervenire al pareggio al diciottesimo con Baena che trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa i giallorossi addirittura la ribaltano ancora con Baena per il sorpasso complessivo e, al triplice fischio, esplodono di gioia. La finale, curiosamente, vedrà (stando alla classifica di oggi) la prima della classe contro l'ultima.